FT: US компании обединяват усилия за закупуване на активите на Лукойл

Chevron и компанията за частни капиталови инвестиции Quantum Capital Group обединяват усилия в оферта за закупуване на международните активи на санкционираната руска петролна компания "Лукойл", съобщава Financial Times.

Ако сделката бъде сключена, Chevron и Quantum планират да разделят активите помежду си, оценени от "Лукойл" на 22 милиарда долара, според запознати с въпроса.

Офертата, водена от Quantum, е за цялото портфолио от международни активи на "Лукойл", включително производство на петрол и газ, рафинерийски съоръжения и над 2000 бензиностанции в Европа, Азия и Близкия изток.

Quantum и Chevron ще притежават и управляват активите в дългосрочен план, обещание, което вероятно ще спечели благоразположението на администрацията на Тръмп. Quantum купува активите в сътрудничество с базираната в Лондон портфолийна компания Artemis Energy. Цената на офертата, водена от Quantum, не можа да бъде установена веднага. Quantum отказа коментар.

Говорител на Chevron заяви, че компанията има разнообразно портфолио и продължава да оценява потенциалните възможности. "Като част от политиката ни, ние не коментираме изявления на трети страни, нито коментираме търговски въпроси.“

Двамата са последните участници в битката за неруските активи на "Лукойл", които са привлекли оферти от Carlyle и конгломерата International Holding Company от Абу Даби.

"Марионетката на Кремъл"

Процесът на търга стартира през ноември, когато швейцарският търговец на стоки Gunvor се отказа от сделка с Лукойл за активите, след като администрацията на Тръмп заяви, че ще блокира сделката и нарече Gunvor "марионетката на Кремъл“.

Quantum, основана от тексаския петролен магнат Уил ВанЛох, вече е общувала с представители на администрацията на Тръмп относно кандидатурата си и е твърдяла, че предложението ѝ ще затвърди американската собственост върху стратегически важни енергийни активи, съобщиха източниците.

Висш служител на американското правителство приветства предложението Quantum-Chevron.

"Търсим сделка за продажба, която да постави собствеността върху тези активи в ръцете на американски собственик и оператор за неопределено време. Не искаме ситуация на купуване и продажба, така че това е убедителна опция“, каза служителят пред Financial Times, визирайки офертата на компаниите.

Chevron, която преди това е обмисляла собствена оферта за част от активите на "Лукойл", може да се заинтересува от 5-процентния дял на руската компания в казахстанското нефтено находище Тенгиз, което американската компания частично притежава и управлява.

Министерството на финансите на САЩ даде разрешение на компаниите да преговарят с "Лукойл" до 17 януари. Всяка сделка ще изисква одобрение от регулаторните органи на САЩ, което ще даде на президента Доналд Тръмп ефективно право на вето.

Сделката на Gunvor за закупуване на международния бизнес на "Лукойл" се провали през ноември, когато Министерството на финансите заяви, че няма да предостави на швейцарската търговска къща лиценз за експлоатация на актива поради предполагаемите му връзки с Кремъл.

Gunvor, която се стреми да се дистанцира от Русия, е съоснована от Генадий Тимченко, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, който напусна компанията преди 11 години и вече не притежава дял.