Италия обяви извънредно положение заради циклона ''Хари''

Италианското правителство обяви извънредно положение заради опустошенията, причинени от средиземноморския циклон „Хари“, предаде АНСА.

Стихията причини щети само в италианската област Сицилия, оценявани на над 1,5 милиарда евро, заяви областният управител Ренато Скифани. Огромни щети имаше и в областите Сардиния и Калабрия. Първоначално властите ще отпуснат 100 милиона евро за първи спешни действия за справяне със щетите в трите области.

Извънредното положение в Сицилия, Сардиния и Калабрия ще продължи 12 месеца и може да бъде удължено с още 12 месеца.

По време на бурята проливни дъждове, буреносни ветрове с пориви надхвърлящи 100 километра в час и вълни на моменти с височина от 9- 10 метра причиниха разрушения на пътни участъци, заляха търговски площи, хотели и барове. Улиците на редица градове в Сицилия се превърнаха в реки.

На места придошлото море заличи плажната ивица. На други места участъци от крайбрежни алеи бяха буквално погълнати от морето. На трети места водата, повлече пясък от плажовете из улиците.

Стихията буквално постави на колене град Таормина, известен като магнит за туристите на остров Сицилия. Засегнати бяха и археологически обекти в трите области.

Същият циклон причини големи проблеми и в Съседна Гърция.

Същевременно днес около 1000 души бяха евакуирани от домовете им в град Нишеми в Сицилия, след като огромно свлачище остави къщите им буквално на ръба на пропаст. Евакуираните бяха настанени временно в спортен център. Кадри показват, че след евакуацията няколко постройки вече са паднали в зейналата пропаст, припомня БТА.

В Италия в последните години екстремните природни бедствия станаха все по-чести. Наводнения опустошиха градове на различни места в страната, а десетки души загинаха.

Циклонът „Хари“ за щастие сега не причини нито една жертва, но това се дължи на предупреждение от властите в навечерието на бурята към хората да не напускат домовете си и да не пътуват, отбелязва Ройтерс.