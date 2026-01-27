Германия се готви за нападение на Русия срещу НАТО след две години

Всеки западногерманец някога е знаел какво да прави в случай на конфликт. Русия започва пълномащабна агресивна война срещу НАТО и германските въоръжени сили са в центъра на действието от първите часове. 4800 механизирани пехотинци нанасят удари от предна база в Литва, преди още 15 000 войници за бързо реагиране да бъдат изпратени на фронта за няколко дни.

През следващите седмици десетки хиляди съюзнически войници пристигат в германските пристанища в Северно море, за да бъдат превозени на изток по шосейни и железопътни маршрути, засегнати от руски саботажи, кибератаки и евентуално удари с ракети с голям обсег. Скоро стотици ранени на ден биват превозвани обратно за лечение, наводнявайки германските болници в мащаб, съответстващ на най-мрачните дни на пандемията от коронавирус.

Това е най-лошият сценарий, с който генерал-лейтенант Джералд Функе, началник на командването за поддръжка на германските въоръжени сили (UstgKdoBw), подготвя страната си да се справи само след две или три години.

Той каза пред The ​​Times:

„Докато в Афганистан имах за съжаление висок, но управляем брой ранени, сега трябва да планирам възможността за хиляда ранени на ден. Колкото по-отблизо се вгледате в него, толкова по-сложно става и толкова по-трудно е да си го представите.“

С 55 000 души персонал на разположение, сила, по-голяма от повечето европейски национални армии, генералът отговаря за разширен нов апарат, който обхваща всичко необходимо, за да се поддържат военните усилия зад фронтовата линия.

Задачите варират от евакуация и лечение на ранените и конфискуване на ресурси от частния сектор до доставяне на провизии и подкрепления на бойното поле.

Основната задача на Функе е да гарантира, че логистичният „въртящ се диск“ в центъра на европейското НАТО ще продължи да се върти, дори ако броят на жертвите се увеличава, затъмненията се движат, влаковете са парализирани и руските агенти сеят хаос при всяка възможност.

„Това, което ме тревожи... в момента, е хибридната страна, тайната страна: саботаж, спящи клетки, някакъв вид целенасочени атаки. Не мога да изключа използването на ракети с голям обсег. Но мисля, че хибридната заплаха е много висока“, каза Функе. „Важно е за нас да запазим Германия като логистичен център и да управляваме снабдителните линии възможно най-дълго и възможно най-гладко, което означава, че ако един маршрут се провали, ще имаме възможност да използваме други.“

Германски войници участват във военното учение „Grand Quadriga 2024“, като един войник лекува ранен другар, до военни превозни средства.

Функе, на 61 години, се присъединява към армията като млад мъж през 1983 г., по време на последния сериозен спазъм на ядреното напрежение в Студената война, когато СССР се готви за превантивна атака по време на учението на НАТО „Able Archer“.

Много неща се промениха оттогава. Фронтовата линия, която някога е минавала по средата на Германия, сега е на близо хиляда мили на изток по границите на Полша, балтийските държави и Финландия. Технологии като дронове, кибероръжия, сензорно сливане и сложна електронна война трансформираха темпото и географския мащаб на конфликта.

И все пак се полага поразително голям обем работа за реактивиране на мускулната памет на НАТО и Германия от Студената война, особено по отношение на мобилизирането на населението, гражданските власти и частния сектор.

„Трябва да се каже съвсем ясно, че без гражданска подкрепа в рамките на концепцията за цялостна отбрана не бихме могли да се защитим“, каза Функе.

Преди 1990 г. Западна Германия имаше не само всеобща военна служба за мъжете и половин милион души под оръжие, но и набор от изключително подробни планове за това какво ще бъде призовано да прави всяка част от военните и гражданското общество в случай на война.

Командването на Функе, създадено при цялостна реорганизация на германската армия миналата година, сега разработва модерна версия на сложната система от ерата на Студената война за реквизиране на камиони, вагони, храна и персонал в колосален мащаб.

„Ако британските войски трябваше да се придвижат през Германия, те щяха да дойдат през пристанище като Емден или Бремерхафен и оттам щяха да бъдат насочени към източния фланг, където и да се окаже това“, каза Функе.

В младостта на Функе, Deutsche Bahn, националният железопътен оператор, беше обект на „стендъйни споразумения“, съгласно които трябваше да доставя влакове от плоски вагони за преместване на военно оборудване с тридневно предизвестие. Окръжните военни офиси водеха списъци с точно кои камиони и превозвачи ще трябва да реквизират от местни логистични фирми.

Някои компании са добре запознати с проблема и проактивно практикуват как биха се справили в криза. Много други обаче дори не знаят колко резервисти биха били призовани от тяхната работна сила.

Медицинското планиране е още по-трудно.

Разбира се, че НАТО все още не е определило точно как ранените ще бъдат разпределени между съюзниците за лечение, но се предполага, че Германия ще поеме значителен дял от тежестта.

Бундесверът, или германските въоръжени сили, разполага с пет собствени болници, но техните 1800 легла могат бързо да бъдат претоварени, така че UstgKdoBw на Функе и федералното министерство на здравеопазването разделиха мрежата от граждански болници на четири секции, които оприличават на четирилистна детелина, всяка с клъстер от клиники, които могат да бъдат запазени за ранените при криза.

На скорошна конференция по отбрана в Берлин, главният хирург Йоханес Бакус, ръководител на медицинския корпус на Бундесвера, отбеляза, че много от жертвите ще имат огнестрелни или взривни рани, за разлика от нараняванията, които повечето цивилни лекари са свикнали да лекуват, което ще доведе до ситуация, която ще бъде „напълно различна от това, върху което нашите болници работят сега“.

Друга трудност е германската правна система. Някои военни мерки могат да бъдат активирани само ако две трети от депутатите гласуват за обявяване на „състояние на напрежение“ или „състояние на национална отбрана“ – изискване, което далеч не е лесно в епоха на война в сива зона и парламент, където повече от една трета от местата са заети от радикалната левица и приятелската на Русия крайна десница.

Анализатори предупреждават, че може да отнеме на страната твърде много време, за да излезе от мирновременен режим в бързо развиваща се криза. Функе добави, че твърдото разделение между мир и война е анахронично наследство от 20-ти век, от време преди хибридната война да е достигнала нивата, наблюдавани днес.

Той обаче настоя, че законът все още му позволява да се справи добре с работата си, не на последно място, защото Бундестагът може със задна дата да одобри някои видове военни действия.

Обикновените германци започват да виждат мащабни военни учения в своите градове,

като например „Червената буря Браво“ в Хамбург миналия септември, където Бундесверът упражняваше придвижване под руски атаки с дронове, докато подготвяше военноморското подкрепление на балтийска държава.

През февруари и март ще се репетират медицински евакуации по въздух от Литва, защитавайки морските маршрути за доставки през Северно море и превозвайки подкрепа на литовците през Балтийско море от Кил.

Понякога има очевидни проблеми, особено защото военните и цивилните власти все още се учат как да се справят помежду си.

По време на учението „Маршал Пауър“ в Бавария миналия октомври, зле инструктиран полицай откри огън по подозрително изглеждащ мъж, облечен в камуфлаж и стрелящ с халосни патрони от пушка. Неговата цел, който се оказа войник, беше ранен и трябваше да бъде лекуван в болница.

И все пак Функе каза, че злополуките са част от подготовката на германското общество да се справи със заплахата от война.

Функе каза, че прекъсването от руските хибридни атаки вече е част от „ежедневната реалност“ по време на тези учения.