Може ли Русия да съживи ОДКС?

За първи път от 2020 г. насам Руската федерация пое ротационното председателство на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС), Евразийския военен съюз, включващ Русия, Беларус и по-голямата част от Централна Азия, пише за TNI анализаторът Джъстин Мичъл.

На срещата на върха на ОДКС в Бишкек, Киргизстан, на 27 ноември 2025 г. руският президент Владимир Путин предложи „мащабна програма за снабдяване на колективните сили със съвременни руски оръжия и военна техника, които са доказали своята ефективност във военни операции на земята“. Това предложение включва и развитие на системи за военновъздушна и противовъздушна отбрана, сътрудничество между предприятията на отбранителната промишленост и информационна сигурност. Путин планира също да достави съвременни оръжия и техника на другите държави-членки.

Русия обаче поема председателството в момент, когато ОДКС е изправена пред много проблеми, които биха могли да усложнят способността на Путин да изпълни обширните предложения. ОДКС продължава да се сблъсква със смесица от критики и скептицизъм. Тя не успя да се притече на помощ на своите държави-членки, като Армения. Междувременно войната на Русия в Украйна отвлече вниманието и ресурсите на най-могъщия член на организацията. Времето ще покаже дали Русия може успешно да съживи алианса.

Ако Русия изпълни предложенията си за ОДКС, тя ще укрепи този съюз.

В противен случай, председателството на Русия през 2026 г. просто ще удължи оцеляването на един борещ се военен съюз.

Малко повече от месец след мироопазващата интервенция на ОДКС в Казахстан през януари 2022 г., Русия започна нахлуването си в Украйна, като Беларус беше единственият друг член на ОДКС, присъединил се към Москва. Централноазиатските държави показаха недоволството си, като отказаха да признаят окупираните от Русия територии. Повечето обаче се въздържаха да осъдят Русия за нахлуването в Украйна в ООН, за да избегнат гнева на Москва.

С навлизането на войната в четвъртата си година ОДКС остава неангажирана в Украйна и ще продължи да се въздържа от официално участие. Докато повечето държави-членки са били пощадени от участие във войната в Украйна, пълният ангажимент на Русия към бойните действия накара Москва да пожертва много внимание и ресурси за организацията.

Войната в Украйна ограничава способността на Москва да изпълни предложенията си в рамките на ОДКС. Когато отговаряше на въпроси на срещата на върха на ОДКС през ноември 2025 г., президентът Путин призна, че войната в Украйна оказва отрицателно въздействие върху възможностите на Русия в алианса:

„Напълно ясно е, че на фона на специалната военна операция нашите възможности за някои компоненти в момента не са големи. Тоест, те са значителни, но ние трябва да задоволяваме собствените си нужди.“

Въпреки че Русия е най-мощната армия в ОДКС, засенчвайки всички останали държави-членки както по персонал, така и по ресурси, и най-големият ѝ доставчик, количеството на износа на оръжие за държавите от Централна Азия през последните няколко години бледнее в сравнение с количеството, изпратено до Китай, Индия и други страни. Това показва, че Москва има по-належащи геополитически приоритети от ОДКС и Централна Азия.

Следвайки тенденцията, се наблюдава забележим спад в износа на оръжие за Централна Азия и Южен Кавказ между 2021 и 2023 г., съответно с 23% и 44%. В същия период Русия беше основният доставчик на оръжие за Армения, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, като Казахстан получаваше близо 90%, а Таджикистан - близо 100% от вноса на оръжие от Русия, като материалите варират от двигатели V-84 до изтребители СУ-30 МК. Войната в Украйна обаче накара централноазиатските държави в рамките на ОДКС да диверсифицират вноса си на оръжие от страни като Франция, Испания и Турция.

Тъй като Русия се завръща на председателството на ОДКС за първи път от 2020 г. насам, с много предложения за поддържане и укрепване на ОДКС, има основателен скептицизъм относно това колко много може да се постигне. Алиансът винаги се е борил с осигуряването на мир и сигурност за държавите-членки, като неадекватен отговор на последния сблъсък в Нагорни Карабах доведе до преустановяване на участието на Армения.

С пренасочването на вниманието на Русия към Украйна и отдалечаването от Централна Азия, устойчивостта на ОДКС е под въпрос. Дали Русия може да изпълни предложенията си ще определи дали този съюз ще получи така необходимото подобрение или просто ще се мъчи да продължи още една година.