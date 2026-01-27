30 души загинаха от студа и зимната буря в САЩ

Много от американците се сблъскаха с поредна нощ на температури под нулата. Мощната снежна буря остави без електричество голяма част от САЩ, а властите съобщават за най-малко 30 смъртни случая в щати, засегнати най-тежко от обстановката.

Дълбокият сняг - над 30 сантиметра, простиращ се в ивица от 2100 километра от Арканзас до Нова Англия - спря движението, отмени полети и предизвика затваряне на училища в понеделник, съобщава АР.

Националната метеорологична служба съобщи, че районите северно от Питсбърг са получили до 50 сантиметра сняг и са се сблъскали с хладен вятър до -31 градуса по Целзий.

Хапещият студ, който засегна две трети от САЩ, не отшумява. Метеорологичната служба съобщи в понеделник, че се очаква нов приток на арктически въздух да поддържа минусови температури на места, които вече са покрити със сняг и лед. А синоптиците добавиха, че е възможно нова зимна буря да удари части от Източното крайбрежие този уикенд.

Нарастващият брой на жертвите включва двама души, прегазени от снегорини в Масачузетс и Охайо, фатални инциденти с шейни, при които загинаха тийнейджъри в Арканзас и Тексас и жена, чието тяло беше намерено покрито със сняг от полицията с кучета, след като за последно е била видяна да излиза от бар в Канзас. В Ню Йорк властите съобщиха, че осем души са били намерени мъртви на открито през мразовия уикенд.

Без ток в минусовите температури

В понеделник вечерта в страната все още имаше над 560 000 прекъсвания на електрозахранването, според poweroutage.com. Повечето от тях са били на юг, където ледени дъждове през уикенда причиниха счупване на клони на дървета и електропроводи, причинявайки осакатяващи прекъсвания в северната част на Мисисипи и части от Тенеси. Длъжностни лица предупредиха, че може да отнеме дни, за да се възстанови електрозахранването.

В Мисисипи служители се надпреварваха да доставят легла, одеяла, бутилирана вода и генератори до отоплителните пунктове в силно засегнатите райони след най-лошата ледена буря в щата от 1994 година насам.

Университетът на Мисисипи, където повечето студенти се бяха укрили без ток в понеделник, отмени занятията за цялата седмица, тъй като кампусът му в Оксфорд остана покрит с дебел слой лед. Кметът на Оксфорд Робин Танехил заяви в социалните медии, че са паднали толкова много дървета, клони и електропроводи, че "изглежда сякаш торнадо е преминало по всяка улица“.

Според данните на flightaware.com, в понеделник в САЩ са регистрирани над 12 000 закъснения или отменени полети в цялата страна. В неделя 45% от полетите в САЩ са били отменени, което го прави най-големият ден за отменени полети от пандемията от COVID-19 насам, според фирмата за авиационен анализ Cirium.