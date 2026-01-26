Апокалипсис: Мощна буря донесе киша, леден дъжд и сняг в голяма част от САЩ СНИМКИ/ВИДЕО

EPA/БГНЕС 1 / 12 / 12

Мощна зимна буря донесе киша, леден дъжд и сняг в голяма част от САЩ в неделя, донасяйки температури под нулата и спирайки въздушния и пътния трафик. Клони на дървета и електропроводи се счупиха под тежестта на леда, а стотици хиляди домове и фирми в югоизточната част на страната останаха без електричество, съобщава АР.

Очаква се ледът и снеговалежът да продължат до понеделник, последвани от много ниски температури, които биха могли да причинят "опасни последици за пътуванията и инфраструктурата“ в продължение на дни, съобщи Националната метеорологична служба.

Обилни снеговалежи валяха от долината на Охайо на североизток, докато натрупване на лед заплашваше от долната долина на Мисисипи до средноатлантическия регион и югоизтока.

"Това е уникална буря в смисъл, че е толкова широко разпространена“, каза метеорологът Алисън Санторели в телефонно интервю и добави: "Тя засягаше райони чак от Ню Мексико, Тексас, чак до Нова Англия, така че говорим за разпространение от 2000 мили".

Извънредно положение

Президентът Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение. Федералната агенция за управление на извънредни ситуации разполага със спасителни екипи и провизии в множество щати, заяви министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем.

В Ню Йорк, общности близо до канадската граница отбелязаха рекордни температури под нулата, като Уотъртаун регистрира -37 градуса по Целзий.

Леденият дъжд, който превърна пътищата в пързалка и събаряше дървета и клони, беше основната опасност в южната част на страната. В Коринт, Мисисипи, производителят на тежки машини Caterpillar каза на служителите си в завода за рециклиране да си останат вкъщи в понеделник и вторник.

В Нешвил, Тенеси, 41-годишната Джейми Джо се опасяваше, че електричеството ѝ може да не издържи, тъй като тежките ледени клони от дъбови и пеканови дървета продължаваха да падат около къщата ѝ. "Само въпрос на време е дали клон ще удари електропровод“, каза тя.

Отменени полети

Около 12 000 полета са били отменени в неделя, а близо 20 000 са били отложени, според системата за проследяване на полети flightaware.com. Летищата във Филаделфия, Вашингтон, Балтимор, Северна Каролина, Ню Йорк и Ню Джърси са сред засегнатите.