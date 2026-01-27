Тежка катастрофа в Румъния с привърженици на ПАОК, има загинали

Тежка катастрофа е станала днес в окръг Тимиш в Западна Румъния. При инцидента са загинали седем души, съобщава телевизия Диджи 24, като уточнява, че жертвите са привърженици на футболния отбор ПАОК (Солун).

Феновете пътували от Гърция към Франция за мач от Лига Европа срещу Олимпик Лион.

С микробус към Франция пътували 10 души, привърженици на ПАОК, чийто треньор е румънецът Ръзван Луческу.

Микробусът осъществявал изпреварване на европейски път Е70-DN6 близо до Лугожел, а при опит да се върне в своето платно ударил цистерна, след което се озовал в насрещното платно и бил ударен от ТИР. Шофьорът на микробуса е сред загиналите. Трима души са ранени, а един е в много тежко състояние. Пострадалите са откарани в болницата в Лугож. / БТА