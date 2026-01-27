IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 88

Тежка катастрофа в Румъния с привърженици на ПАОК, има загинали

Феновете пътували към Франция за мач от Лига Европа

27.01.2026 | 16:48 ч. Обновена: 27.01.2026 | 16:48 ч. 0
Digi24.ro

Digi24.ro

Тежка катастрофа е станала днес в окръг Тимиш в Западна Румъния. При инцидента са загинали седем души, съобщава телевизия Диджи 24, като уточнява, че жертвите са привърженици на футболния отбор ПАОК (Солун).

Феновете пътували от Гърция към Франция за мач от Лига Европа срещу Олимпик Лион.

С микробус към Франция пътували 10 души, привърженици на ПАОК, чийто треньор е румънецът Ръзван Луческу.

Микробусът осъществявал изпреварване на европейски път Е70-DN6 близо до Лугожел, а при опит да се върне в своето платно ударил цистерна, след което се озовал в насрещното платно и бил ударен от ТИР. Шофьорът на микробуса е сред загиналите. Трима души са ранени, а един е в много тежко състояние. Пострадалите са откарани в болницата в Лугож. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тимиш Западна Румъния тежка катастрофа загинали ПАОК Солун футболни фенове Лига Европа
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem