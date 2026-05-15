Зеленски бесен за атаките, иска Русия да бъде наказана

Украинският президент Володимир Зеленски изрази гнева си и призова Москва да бъде наказана, полагайки червени рози пред развалините на жилищен блок в Киев, където руски ракетни удари отнеха снощи живота на 24 души, включително три деца, съобщава агенция Ройтерс.

“Служители на спешните служби са приключили претърсването на развалини на сградата, продължило повече от ден”, написа в съобщение в социалните мрежи украинският президент.

Today, I held a meeting with the heads of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, the Defense Intelligence, the Foreign Intelligence Service, and the Security Service of Ukraine. Three key areas were discussed. First, we are defining targets for our next long-range… pic.twitter.com/KDMFICtQ7o — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2026

“Крилата ракета порази девететажната сграда по време на най-широкомащабната руска атака от началото на пълномащабната инвазия, казаха украинските военновъздушни сили.

Атаката е била насочена основно срещу украинската столица, където са били ранени 48 души, включително две деца”, каза Зеленски.

Украинското министерство на вътрешните работи заяви, че стотици спасители са участвали в продължилата 28 часа операция за издирване на оцелели сред 3000 кубически метра отломки. Властите в Киев казаха, че екипите са успели спасят около 30 души, а изпод развалините са били извадени 24 тела. Ранените са около 50, а близо 400 души се нуждаят от психологическа помощ.

Днес в Киев е ден на траур

Крилатата ракета, поразила жилищната сграда, е била произведена през второто тримесечие на тази година, посочи Зеленски, като се позова на украински експерти, изследвали останките ѝ. Според първоначалните анализи става въпрос за руска крилата ракета Х-101.

“Това означава, че Русия все още внася компоненти, ресурси и оборудване, необходими за производството на ракети и за заобикаляне на световните санкции. Спирането на схемите на Русия за заобикаляне на санкциите трябва да бъде истински приоритет за всички наши партньори“, добави Зеленски.

Руското министерство на отбраната заяви, че силите на Москва са нанесли масирани въздушни удари срещу Украйна в периода от 12 до 15 май.

Москва отрича целенасочено да атакува цивилни, но в хода продължаващата повече от четири години война руските сили често поразяват жилищни сгради и друга гражданска инфраструктура из цяла Украйна. / БТА