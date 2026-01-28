Съдят кмета на Будапеща заради организирането на гей парад

Прокуратурата повдигна обвинение срещу опозиционния кмет на Будапеща Гергел Карачони, като поиска налагане на глоба заради организирането на Прайд парада в унгарската столица през юни миналата година, който събра рекорден брой участници въпреки официалната забрана.

По оценка на организаторите в шествието са се включили над 200 000 души – демонстративен отпор срещу продължаващите с години ограничения на правата на ЛГБТК общността, наложени от премиера Виктор Орбан под мотото за "защита на децата".

След като националистическият лидер обяви намерението си да забрани проявата, управляващата коалиция закрепи в закона и конституцията разпоредби, целящи да възпрепятстват провеждането на ежегодния парад.

Столичната община се включи като съорганизатор с опит да заобиколи приетите правила, но полицията въпреки това издаде забрана, а Орбан предупреди организаторите и участниците за "правни последици".

"Прокуратурата повдигна обвинение и иска налагане на глоба на кмета на Будапеща, който е организирал и ръководил публично събиране въпреки полицейска забрана", се казва в съобщение на обвинението, цитирано от АФП.

"Районната прокуратура предлага съдът да наложи глоба на обвиняемия с кратко съдебно решение без провеждане на процес", допълва се в него, без да се посочва размерът на исканата санкция.

Карачони реагира, заявявайки, че е преминал от "горд заподозрян към горд обвиняем". "Дори не искат процес, защото не могат да проумеят, че в този град застанахме в защита на свободата срещу една егоистична, дребнава и отвратителна власт", написа той във Фейсбук.

Кметът, който беше разпитан през август, е можел да бъде заплашен с до една година затвор за организиране и призоваване към участие в забранено събиране.

Участниците в Прайд парада са били изправени пред възможни глоби до 500 евро за присъствие, но полицията обяви през юли, че няма да предприема действия срещу тях.