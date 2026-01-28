Русия плаща най-високата цена във войната срещу Украйна

Русия е платила "изключителна цена за минимални печалби“ във войната си срещу Украйна, посочва Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS) в последния си доклад. Според доклада руските сили са понесли близо 1,2 милиона жертви от началото на пълномащабното си нахлуване в Украйна. Това число е приблизително равно на населението на Брюксел.

CSIS обясни, че цифрата над един милион включва убити, ранени и изчезнали, докато само броят на загиналите е 325 000 руски войници, убити от февруари 2022 г. насам.

"Никоя голяма сила не е понесла нито близо до този брой жертви или смъртни случаи в която и да е война след Втората световна война“, заяви CSIS, цитиран от Euronews.

За сравнение, броят на жертвите и смъртните случаи на бойното поле в САЩ е "значително по-нисък“, според доклада, като Съединените щати "са претърпели 54 487 смъртни случая в битки по време на Корейската война (и) 47 434 смъртни случая по време на Виетнамската война“.

По-късните интервенции на САЩ доведоха до още по-малко жертви, със "149 смъртни случая по време на войната в Персийския залив през 1990–1991 г., 2465 смъртни случая в Афганистан по време на операции "Трайна свобода“ и "Сентинел“ на операция "Свобода“ и 4432 смъртни случая в Ирак по време на операция "Иракска свобода“.

В същото време CSIS посочи, че въпреки огромните човешки загуби, руските сили напредват "забележително бавно на бойното поле“.

В офанзивата при Покровск, например, руските сили напредваха със средна скорост от само 70 метра на ден.

"Това е по-бавно от най-бруталните офанзивни кампании през последния век, включително прословутата кървава битка при Сома по време на Първата световна война“, заяви CSIS, добавяйки, че руските сили са спечелили по-малко от 1,5% от украинската територия от началото на 2024 г.

Според доклада Русия "се превръща във второстепенна или треторазрядна икономическа сила“, тъй като икономиката ѝ е под напрежение поради войната.

Киев иска да нанесе допълнителни щети

Миналата седмица на годишната среща на Световния икономически форум в Давос, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските загуби са се увеличили до 35 000 убити на месец през декември миналата година.

Това се равнява на приблизително 48 убити руски войници на час.

През декември 2024 г. този брой е бил по-малко от половината на днешните числа, каза Зеленски, посочвайки 14 000 убити руски войници преди година.

Министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров добави по-късно, че "всички тези загуби са потвърдени на видео“.

Зеленски също така заяви, че Москва мобилизира между 40 000 и 43 000 войници на месец. Нито Украйна, нито Русия разкриват публично загубите си.