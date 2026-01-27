Русия рискува ядрена катастрофа като рестартира реактор в АЕЦ Запорожие

Русия рискува ядрена катастрофа, като се готви да рестартира реактор в Запорожката електроцентрала, заяви ръководителят на украинското държавно атомно предприятие пред The ​​Times.

Павло Ковтонюк, изпълняващият длъжността председател на Енергоатом, също обвини Кремъл в „ядрен тероризъм“ и „водене на война срещу цивилни“ при атаките си срещу подстанции, жизненоважни за безопасната работа на другите атомни електроцентрали на Украйна, пише The Times.

Планът на Москва за рестартиране на Реактор 1 хвърля съмнение върху предложението ѝ за споразумение за споделяне на енергията от централата, както беше предложено на мирните преговори в Абу Даби, посредничени от САЩ, през уикенда, които се фокусираха главно върху бъдещия му статут. Те трябва да бъдат възобновени следващия уикенд.

Шестте реактора в централата, която е на фронтовата линия, са в студено спиране от съображения за безопасност от септември 2022 г. Миналия месец руският държавен регулатор Ростехнадзор издаде лиценз за възобновяване на работата на реактора.

И все пак централата работи с ядрено гориво от американската компания Westinghouse и е зависима от украинските системи за безопасност. Русия не разполага с проектна информация или ръководства за правилното използване на нито едно от двете, каза Ковтонюк.

„Има голяма вероятност да има грешки при контрола на активната зона на реактора, защото те не познават системата, спецификите на нейната работа“, каза Ковтонюк. „Загубата на контрол върху горивото би причинила много опасен ядрен инцидент. В зависимост от мащаба на инцидента, той може да засегне целия континент.“

Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) преди това предупреди срещу рестартирането на централата, която многократно е била прекъсвана от критично резервно захранване чрез обстрел и е окупирана от руски военни части.

В изявлението си, с което предоставя десетгодишния експлоатационен лиценз на „Росатом“, руската държавна ядрена агенция, „Ростехнадзор“ твърди, че всички технически стандарти за безопасност са били спазени.

„Получаването на лиценза ни позволява да обмислим възобновяването на производството на електроенергия в бъдеще“, каза Алексей Лихачов, генерален директор на „Росатом“. Той добави, че това е жизненоважно за окупацията на Запорожката област, която президентът Путин едностранно анексира през 2022 г., въпреки че не контролира голяма част от територията ѝ или регионалната столица. „Производството от тази централа ще бъде ключов стълб за индустриалното възстановяване на региона, след като ситуацията се нормализира“, каза той.

И все пак бивш служител на електроцентралата, който е избягал, но поддържа връзка с колегите си, каза пред The ​​Times, че лицензът никога не е трябвало да бъде издаден. Той поиска да остане анонимен, за да не излага на риск колегите си под окупация.

„Руснаците извършват някои ремонтни дейности по различно оборудване, но не и по системите за автоматизация. Защото почти цялата автоматизация е произведена в Украйна. И те, разбира се, не разбират нищо от това“, каза той. „Разбира се, има и наши специалисти, които останаха там, но ремонтните дейности, които извършват, са минимални - поправят някаква помпа, клапан - но всичко е толкова мизерно, че е просто бедствие.“

Около 3000 украински служители в централата са били принудени да подпишат договори с "Росатом"

и много от тях работят под принуда в продължение на четири години в напрегнати условия, които правят инцидента по-вероятен, каза той. Някои от работниците са били разделени от семействата си от началото на войната.

„Нашият персонал, който остана там, е много сплашен. Животът им е да се приберат вкъщи, да отидат на работа, да се приберат вкъщи... През уикенда се напиват. Така изглежда всяка седмица“, каза той. „Защото има постоянен натиск там – военен натиск, имам предвид – върху нашия украински персонал, който остана там.“

Около 400 украински служители отказаха да подпишат договори с руснаците и 12 от тях вече са осъдени по обвинения като шпионаж или саботаж. Украйна твърди, че те са били изфабрикувани. Състоянието на украинския персонал, който продължи да управлява централата, също представлява огромен риск за безопасността, каза председателят на Енергоатом.

Русия продължи атаките си срещу енергийната мрежа на Украйна през уикенда, предизвиквайки по-нататъшни прекъсвания на електрозахранването в цялата страна и повреди в централизираните отоплителни системи в повечето от големите ѝ градове. Кремъл е съсредоточил атаките си върху подстанциите на останалите атомни електроцентрали в страната, каза Ковтонюк.

„Техните действия са ядрен тероризъм“, добави той. „Атомната електроцентрала трябва постоянно да бъде свързана към мрежата и да има резервно захранване от системата за своята безопасност.“

МААЕ подкрепи оплакванията на Украйна, предупреждавайки, че „продължаващото влошаване на украинската електропреносна мрежа“ може да застраши безопасността на нейните атомни електроцентрали. Тя заяви, че подстанциите са критични, защото осигуряват електричество за охлаждане на реакторите и други важни системи за безопасност.

Ковтонюк заяви, че войските на Путин водят война срещу цивилното население на Украйна, след като не успяха да постигнат военен пробив.

„Целта им е терор срещу цивилното население. Те имат нужда колкото се може повече хора да замръзнат, особено сега през зимата, когато е минус 18°C, да бъдат без отопление, без светлина. Целта им е да тероризират населението. Това не са военни действия, не е война срещу военните - това е срещу народа, срещу цивилните.“

Предшественикът на Ковтонюк, Петро Котин, беше уволнен на фона на корупционен скандал, който разтърси кабинета на президента Зеленски. Някои от най-близките съюзници на президента бяха хванати да обсъждат подкупи от договори на Енергоатом и да отхвърлят спешната необходимост от укрепване на подстанциите.

Ковтонюк призна, че тежката ситуация с продължаващите прекъсвания на електрозахранването в цялата страна е могла да бъде смекчена, ако са били построени укрепления за подстанциите, но каза, че това е дълъг и труден процес.