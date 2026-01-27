В седмиците след започването на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г., президентът Владимир Путин заяви, че Западът се опитва да "обезсили“ Русия.

Почти четири години по-късно, малък, но нарастващ брой западни музиканти, включително Tyga, Gucci Mane и Jason Derulo, се завръщат на сцената в Русия, въпреки продължаващите санкции и широко разпространените културни бойкоти.

Въпреки че тези изпълнители едва ли са сред най-известните, завръщането им сигнализира, че някои западни артисти са готови да рискуват негативна реакция, като забавляват феновете в страна, която е нахлула в съседната си страна - и че Русия е намерила начин да ги привлече, споделят анализатори и музикални критици пред руските медии.

Преди пандемията и войната не беше необичайно да се видят някои от най-големите изпълнители в света да се изявяват в Русия, като изпълнители като Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, System of a Down, Muse и Thirty Seconds to Mars свирят пред препълнени арени в цялата страна. Но освен краткото посещение на Кание Уест, известни западни изпълнители до голяма степен отсъстваха от Русия от февруари 2022 г. до края на 2024 г. Публиката вместо това трябваше да се задоволи с блус групата на пропутинския актьор Стивън Сегал и соловия концерт на бившия фронтмен на Deep Purple Джо Лин Търнър.

Изпълнители от B-листата пробват

Това започна да се променя през 2025 г.

Американският рапър DaBaby пристигна в Москва през февруари 2025 г. за първото си изпълнение в Русия, концерт, който според съобщенията е планирал от 2022 г. Той беше посрещнат на летище Внуково в Москва от фолклорен ансамбъл и му беше подарена балалайка, изработена по поръчка.

Рапърът Tyga последва примера на колегата си и изнесе концерти в Русия през май и август. На въпрос след майското си изпълнение дали се страхува от негативна реакция, рапърът сподели, че руската публика му е показала любовта си.

"Оценявам го. Оценявам Русия", сподели музикантът.

Рапърът, подкрепящ Тръмп, Lil Pump, също се изяви в Москва през юни, подкрепен от Ричи Уес и Smokerpurpp, след като оригиналният хедлайнер на шоуто Offset се оттегли поради "широко разпространени анулирания на полети“. Lil Pump закри сета си с "I Love It“, написана в съавторство с Kanye West, а по-късно записа песен с руската певица MARGO.

"Lil Pump вече е бил в Русия и наистина му харесва тук. Когато разбра, че има възможност да дойде и да се изяви, той беше напълно "за““, каза Анна Субчева, главен изпълнителен директор на Say Agency, голям московски промоутър на концерти.

Петкратният номиниран за Грами Ейкън изнесе два концерта в Русия през лятото, което е първият му концерт от 2014 г. насам. Прокремълското издание "Известия“ съобщи сенегалско-американския певец е танцувал без риза и е "разтърсил публиката в столицата".

Рапърът и водещ на "Pimp My Ride“ Xzibit изнесе три концерта в Русия през 2025 г., докато R&B певецът Джейсън Деруло изнесе концерти в Санкт Петербург и Москва, където каза на феновете, че ще се завърне на световното си турне през 2026 г.

А през декември рапърът Gucci Mane, според съобщенията, е пристигнал рано в Москва след 19-часово пътуване от Атланта през Дубай, за да обиколи Кремъл преди шоуто си.

Правни и логистични пречки

Въпреки че на западните артисти не е забранено да посещават Русия, много от тях избягват страната от 2022 г. насам поради политически съображения, опасения за репутацията и сложността на спазването на санкциите.

Изпълненията в Русия означават ходене по въже около санкциите на САЩ и ЕС, което изисква надлежна проверка, за да се избегнат сделки със санкционирани банки или организации.

Макар че не винаги е възможно да се знае с кого е сключил договор даден артист, изгнаната група Transparency International Russia заяви пред The Moscow Times, че артистите вероятно са били платени не директно от руски промоутъри, а чрез своите турнета, букинг или мениджмънт компании.

Свързани статии Русия има само три ракети "Орешник", бойните ѝ характеристики са съмнителни

Плащанията често се извършват чрез посредници или чуждестранни контрагенти, тъй като санкциите ограничават трансграничните преводи, заяви групата.

Какво следва?

С негативна реакция или не, поне 20 чуждестранни изпълнители са планирани да изнесат концерти в Русия през 2026 г., съобщи "Известия“ през септември.

Игор Логачев, директор на агенция за събития, която работи с американски рапъри, каза пред "Известия“, че чуждестранните изпълнители често пристигат в Русия с опасения, но си тръгват с променено мнение.

"Те чуват едно по телевизията, но тук е съвсем различно. Отзивчивостта и любовта, които получават от руските фенове, са несравними", споделя Логачев и даде пример с Ейкън, който вероятно тази година ще посети Сибир.

Други западни изпълнители като Hollywood Undead, T.I., Flo Rida и други също са планирани да изнесат концерти в Русия тази година.