Ушаков: Ако Зеленски наистина е готов за среща с Путин, каним го в Москва

Помощникът на Путин Юрий Ушаков заяви готовността на Русия да се срещне със Зеленски в Москва, ако той е готов за преговори. Руската страна гарантира сигурност и условия за работа, но изисква готовност и фокус върху резултатите.

Помощникът на руския президент Путин, Юрий Ушаков, заяви, че ако Володимир Зеленски е готов за лична среща, руската страна го кани в Москва и гарантира безопасността му.

Ушаков отговори на изявление на украинския външен министър Андрей Сибига за готовността на президента Зеленски за преговори. Според него този въпрос не е нов и е бил обсъждан многократно.

"Бих искал да кажа няколко думи относно изявление, че Зеленски е готов да се срещне с руския президент. Въпросът не е нов за нас и е обсъждан няколко пъти по време на телефонни контакти между нашия президент - Владимир Владимирович Путин - и президента на САЩ Тръмп. И по време на тези разговори Тръмп предложи да разгледаме такава възможност. И нашият подход, както изглежда, е съвсем логичен, а Владимир Владимирович е засягал тази тема няколко пъти, когато е общувал с журналисти", обясни помощникът на руския президент.

Освен това Ушаков подчерта, че Русия не е отказала контакти на най-високо ниво. Дипломатът посочи две ключови условия за провеждане на евнтуална среща.

"Основното е, че тези контакти трябва да бъдат добре подготвени - това е първото. Второ, те трябва да са насочени към постигане на конкретни, положителни резултати. И нашият президент, говорейки няколко пъти с журналисти, заяви, че ако Зеленски наистина е готов за среща, тогава ние го поканим в Москва и същевременно ще осигурим, гарантираме неговата безопасност и необходимите условия за работа", каза още Ушаков, цитиран от руските медии.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че неотдавнашната руска нощна атака срещу украински градове, по-специално Киев и Харков, е нарушила мирните преговори в Абу Даби. Руските ракети са поразили не само украинците, но и масата за преговори.