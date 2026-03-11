Нюкасъл надигра Барса, но изпусна победата в последните секунди

Нюкасъл и Барселона завършиха 1:1 в първия мач между двата отбора от турнира Шампионска лига след драматичен завършек на "Сейнт Джеймсис Парк“.

Английският тим бе по‑активният през по‑голямата част от срещата и поведе чрез Харви Барнс в 86‑ата минута, но каталунците стигнаха до равенството в последните секунди, когато Ламин Ямал реализира дузпа.

Така каталунците измъкнаха ценен резултат като гости, а интригата остава напълно отворена преди реванша. Втората среща между двата отбора ще се играе на 18 март на „Камп Ноу“.

"Байерн" може да се смята за четвъртфиналист в Шампионската лига, след като разгроми с 6:1 "Аталанта" насред Бергамо.

Точни за германския гранд бяха Йосип Станишич (12), Майкъл Олисе (22, 64), Серж Гнабри (25), Николас Джаксън (52) и Джамал Мусиала (67). И това бе най-малкото, с което се отърваха домакините, за които вкара Марио Пашалич (90+3).

"Атлетико" също на практика е в топ след 5:2 над 16-ия във Висшата лига на Англия "Тотнъм". Мадрид се превърна в кошмар за чешкия вратар на гостите Антонин Кински, който направи своя дебют в Шампионската лига.

В 6-ата мин той бе виновен за откриващия гол на домакините. В 14-ата мин получи още едно попадения, но това не бе всичко.

Почти веднага след това даде катастрофално грешен пас, за да стане резултатът 3:0 за испанския представител. В 17-ата мин дебютът на Кински приключи със смяна, отстъпвайки мястото си на титуляря Викарио.

След това резултатът бе 2:2 и съответно "Атлетико" би с 5:2.

За мадридчани точни бяха Маркос Йоренте (6), Антоан Гризман (14) Хулиан Алварес (15, 55) и Робин льо Норман (22).

Педро Поро (26) и Доминик Соланке (76) отсрамиха лондончани.

Шампионът на Висшата лига "Ливърпул" пък падна 0:1 при гостуването си в Турция на "Галатасарай" след попадение на Марио Лемина още в 7-ата мин.

Реваншите са на 18 март.