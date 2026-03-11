Природата - естественото оръжие за възпиране на нашествия

Европейският комисар по околна среда заяви, че страните трябва да се стремят да преобразят сухопътните си граници като средство за възпиране на инвазии и да изградят други географски защитни съоръжения за атака.

Джесика Розуол, комисар на ЕС по околна среда, устойчивост на водите и конкурентна кръгова икономика, заяви, че природата трябва да се използва за подобряване на националната сигурност.

"Инвестирането в природата и използването ѝ като естествен граничен контрол е необходимо и всъщност увеличава биоразнообразието. Това е печелившо за всички", на мнение е тя.

Полша и Финландия, които споделят сухопътни граници с Русия или руски съюзници, са преобразили дивата природа в райони близо до границите си, което прави инвазията по-трудна.

"Посетих ги: Те оставят природата да е по-враждебна, като не подкарстят храстите и дърветата. Тогава не е толкова лесно за другите да я прекосят", допълва тя пред The Guardian.

Възстановяването на влажните зони също е осигурило естествена бариера, добави тя.

"Много е трудно за големи танкове да преминат през нея."

Розуол иска страните да се отнасят към природата като към отбранителен актив и да обмислят последиците за националната сигурност от своите екологични провали. Наличието на процъфтяваща природна среда е основна част от продоволствената сигурност и водната сигурност, като и двете трябва да се разглеждат като основни активи за националната сигурност, каза тя.

"Трябва да инвестираме в природата. Водата е най-очевидният пример. Ако нямаме вода, нямаме сигурнос. Вижте Украйна, където водната инфраструктура е подложена на атака. Изключително важно е да инвестираме в инфраструктурата и да я защитим", казва тя.

Защитата на градовете от наводнения също трябва да се разглежда от гледна точка на сигурността, твърди Розуол, чието интервю е проведено преди американско-израелската инвазия в Иран. За да намалим въздействието на наводненията и сушите, "трябва да инвестираме в природата - решения, базирани на природата, като градове-гъби", обяснява експертът. "Това също е въпрос на сигурност. Това е друга част от сигурността."

Много части на Европа вече са "в абсолютна водна криза", подчертава тя, поради недостиг, натиск върху ресурсите и в някои случаи липса на валежи. Въпреки че тези проблеми варират в зависимост от региона, още един проблем е общ за всички, добавя тя, и трябва да бъде решен спешно.

"Ако погледнете замърсяването, качеството на водата, имате проблем в цяла Европа. Намираме се на кръстопът, където наистина трябва да се съсредоточим върху водата. Трябва да работим заедно, когато става въпрос за недостига на вода, но също и за качеството на водата."

Розуол също така настоява ЕС да се справи с проблема с "вечните химикали", известни като Pfas, които досега не са били подложени на строг контрол и чиито рискове за човешкото здраве, чрез замърсяване на водата и почвата, са разкрити едва наскоро.

"Наистина се опитвам да настоявам за ускоряване на това, за да можем да дадем известно разрешение и насоки тази година", казва тя.

Комисарът посочва фармацевтичната и козметичната индустрия като два потенциални замърсителя, които трябва да плащат за почистването, но отбелязва, че и други биха могли да бъдат отговорни, както и правителствата.

"Почистването е по-голямо от това, защото имаме много замърсени горещи точки, където вероятно не знаем кой е замърсителят. И в крайна сметка, част от това може да се наложи да бъде платено с публични средства."

Розуол омаловажама споровете между Обединеното кралство и ЕС относно отклонението на Обединеното кралство от високите екологични стандарти на ЕС след Брекзит и настоява, че ЕС не се отказва от своята зелена програма пред лицето на опозицията на десните популисти.

"Срещнах се с Ема Рейнолдс [министъра на околната среда на Обединеното кралство] много пъти и мисля, че споделят една и съща гледна точка за целите, че високата амбиция по отношение на екологичните стандарти е необходимост не само за планетата, но и за нашите индустрии, които зависят от здравословна околна среда. Не е просто добре да я имаме - става въпрос за нашия просперитет, нашата конкурентоспособност и нашата сигурност. Не се отдръпваме от усилията за намаляване на емисиите на парникови газове и опазване на природата. Правим го зелено и чисто. Фокусираме се върху прилагането на екологичните стандарти, но трябва да го направим по ефикасен и опростен начин. Правим това, защото нашите индустрии извършват зелен преход, знаейки, че това е най-конкурентното предимство, което имат в света, в който живеем."