Автобус изгоря в Швейцария, най-малко шестима са загинали СНИМКИ

Най-малко шестима души са загинали при пожар в автобус в Западна Швейцария, информира Ройтерс. Има данни, че става дума за умишлен палеж от пътуващ в автобуса, коментира говорител на местната полиция.

Според очевидци, цитирани от швейцарски медии, един от пътниците е внесъл в автобуса запалителна течност, която е разлял, а след това се е самозапалил, съобщава БТА.

Инцидентът е станал на 20 км от столицата Берн. Трима оцелели са откарани в болница.

Ройтерс припомня, че през януари Швейцария беше разтърсена от пожар в бар в ски курорта Кран Монтана, при който загинаха 41 души и бяха ранени 115.