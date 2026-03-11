IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Автобус изгоря в Швейцария, най-малко шестима са загинали СНИМКИ

Има данни, че става дума за умишлен палеж от пътуващ

11.03.2026 | 07:05 ч. 1
Най-малко шестима души са загинали при пожар в автобус в Западна Швейцария, информира Ройтерс. Има данни, че става дума за умишлен палеж от пътуващ в автобуса, коментира говорител на местната полиция.

Според очевидци, цитирани от швейцарски медии, един от пътниците е внесъл в автобуса запалителна течност, която е разлял, а след това се е самозапалил, съобщава БТА.

Инцидентът е станал на 20 км от столицата Берн. Трима оцелели са откарани в болница.

Ройтерс припомня, че през януари Швейцария беше разтърсена от пожар в бар в ски курорта Кран Монтана, при който загинаха 41 души и бяха ранени 115.

