Зеленски осъди руския удар с дрон, нарече го тероризъм

Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи коментар на поредния руски удар с дрон, който порази пътнически влак и отне живота на няколко украинци. Лидерът нарече атаката "тероризъм".

По време на атаката във влака е имало над 200 души. Един от вагоните е бил ударен от дрон, а други два дрона са експлодирали наблизо в североизточната част на Харковска област на Украйна във вторник.

Зеленски каза, че по това време във вагона са били 18 души и че няма "военно оправдание“ за нападения срещу цивилни.

Русия не е коментирала удара, но е засилила атаките с дронове и ракети срещу енергийната и транспортна инфраструктура на Украйна по време на най-суровата зима от години.

На други места в Украйна, южният пристанищен град Одеса беше ударен от десетки дронове, а властите съобщиха, че трима души са били убити, а десетки други са ранени.

"Във всяка страна удар с дрон върху цивилен влак би се считал по абсолютно същия начин - чисто като тероризъм", написа Зеленски в социалните мрежи.

Today, Russia struck a passenger train in the Kharkiv region with attack drones. In any country, a drone strike on a civilian train would be regarded in the same way – purely as an act of terrorism. There would be no doubt about the classification, neither in Europe, nor in… pic.twitter.com/J7UqQV70QG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

Снимки и кадри, публикувани от украинските служби за спешна помощ, показват разрушен вагон, който все още гори след атаката.

Регионалната прокуратура на Харков съобщи, че влакът е бил ударен близо до село Язиково.

От прокуратурата съобщиха, че влакът се е движил от западния граничен град Чоп до Барвинково в Харковска област през регионалната столица Харков.

Тази линия минава по-на изток до Донецка област и се използва от местни жители и украински войници, пътуващи до и от отпуск, както и от техните съпруги и приятелки, пътуващи на изток, за да ги видят.