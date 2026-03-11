НБА: Бам Адебайо вкара чудовищните 83 точки, бе близо до рекорда на Чембърлейн

Бам Адебайо отбеляза чудовищните 83 точки снощи, втори най-добър резултат в историята на НБА, за да донесе победата на Маями Хийт със 150-129 над Вашингтон Уизардс.

Центърът на Маями вкара 31 точки през първата четвърт, 43 до полувремето и 62 до края на третата четвърт. Той завърши с 20 успешни от 43 стрелби от игра, 36 от 43 от линията за фаул и вкара 7 от 22 опита от тройката.

Наказателните удари от линията на Адебайо също са рекорд в НБА за мач. Досега най-много опита - 39, имаше Дуайт Хауърд и то на два пъти. Рекордът за вкарани наказателни удари в мач бе 28, поставен от Уилт Чембърлейн и Адриан Дантли.

Чембърлейн бе вкарал 28 наказателни удара в нощта, в която отбеляза 100 точки през 1962 година - единственото постижение, по-добро от това снощи.

Адебайо изпревари и баскетболния си идол, Коби Брайънт, за втория най-резултатен мач в историята; най-добрият резултат в кариерата на Брайънт е 81 точки.

ЛеБрон Джеймс държеше предишния рекорд за точки в един мач на Хийт - 61 срещу Шарлът на 3 март 2014 г.

Никола Йокич от Денвър пък имаше най-добър резултат в този сезон в НБА - 56 точки.

Адебайо ги изпревари и двамата още през третата четвърт - и просто продължи напред.

Симоне Фонтекио отбеляза 18 точки за Маями (37-29), които са спечелили вече шест поредни мача.