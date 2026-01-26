Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от гражданите на Беларус ВИДЕО

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вторник, че Беларус все още е принудена да съществува като руска "генерал-губернатория", твърдейки, че дори шпицът на самопровъзгласилия се лидер на страната се радва на повече права от беларуския народ.

Говорейки в Литва на събитие, отбелязващо годишнината от Януарското въстание, Зеленски заяви, че Беларус остава дълбоко зависима от Москва, зависимост, която според него е станала само по-опасна с течение на времето.

"Засега белият шпиц на Лукашенко има повече права от народа на Беларус, за съжалени", каза Зеленски, визирайки Александър Лукашенко. Той каза, че беларусите са имали шанс да променят тази ситуация по време на протестите през 2020 г. срещу управлението на Лукашенко, но не са получили достатъчна международна подкрепа. "Имаше шанс през 2020 г. и съм сигурен, че ще има още един. Но по това време подкрепата за беларусите беше просто недостатъчна. Сега всички усещаме колко по-трудно, колко по-скъпо и колко по-опасно е станало това за всички заради зависимостта на Беларус от Москва – зависимост, която не намалява."

Зеленски заяви, че е изключително важно Европа да не губи време или да не изоставя народите, които търсят свобода. Той твърди, че ако беларуското въстание беше успяло през 2020 г., много от днешните заплахи за сигурността можеха да бъдат избегнати.

Украйна одобри 10-членна делегация, водена от секретаря на Съвета за национална сигурност и сигурност Рустем Умеров, за мирни преговори със Съединените щати и Русия, тъй като в Абу Даби започват тристранни преговори.

"Европа и светът трябваше да подкрепят хората, които се въстанаха, и историята щеше да бъде различна – по-безопасна", каза той.

Правейки по-широк исторически паралел, Зеленски каза, че много войни от 20-ти век са резултат от безразличието на мощните държави през 19-ти век.

Обръщайки се директно към беларусите, Зеленски каза, че те остават европейска нация с бъдеще в обединена и свободна Европа. Той благодари на беларуските доброволци, сражаващи се редом с украинските сили, заявявайки, че те се борят не само за независимостта на Украйна, но и за исторически шанс за собствената си страна.

Умка е "като дете" на Лукашенко

През последните години Умка винаги придружава Лукашенко при важни събития. Кучето го придружи в изборна секция по време на изборите, инспектира с него реколтата от картофи и дори го "пазеше" докато лидерът се къпеше в ледени води на Благовещение.

"Той е като дете. Той усеща кога си тръгвам и ме гледа така, че да се увери, че не е изоставен. Той просто ме гледа. Гледам го и го съжалявам. Мисля си: добре, ще те взема, и ще те оставя в колата. Но той изскочи от колата и ме последва. Кучето винаги избира любимия си човек и ще го следва, а другите ще гледа с ревност. Какво да правя с него, той е малко момче", обясни Лукашенко в интервю.

Умка дори прекъсна среща на беларуския лидер с Владимир Путин, като се появи, докато двамата разговаряха пред камери. Това накара руският президент, за който се знае, че обича кучета, да се засмее.