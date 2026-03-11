Заснеха НЛО над Марс?

Заснеха тъмно петно ​​в небето над Марс, което подлуди фенове на космоса в социалните мрежи. Години наред учени и любители изследователи се възхищават на изображения от марсоходите на НАСА. Наблюдателите многократно вярват, че могат да видят на снимките повече от просто скали и прах. Сега изображение от марсохода "Curiosity" е в светлината на прожекторите. Някои твърдят, че са забелязали класическо НЛО в него.

Изображението е направено от дясната навигационна камера на марсохода. НАСА го е получила на 22 февруари 2026 г. в контролния си център в Пасадена.

Тъмна точка се вижда в небето над хълм. На пръв поглед изглежда като извънземен обект - по-точно НЛО или НЛО (неидентифицирано аномално явление). Тревогата обаче е неоснователна. Няма известна авиационна технология на Марс - освен изведения от експлоатация хеликоптер Ingenuity на НАСА.

За по-напреднали форми на живот също няма информация. Реалистично погледнато, само земни сонди или сателити биха били възможно обяснение на изображението. Експертите обаче смятат, че дори тези възможности са изключени.

Анализът на изображенията сочи към технически детайл, съобщава grewi.de. Навигационните камери на марсохода обикновено предоставят изображения по двойки. Следователно, реален обект в марсианското небе би трябвало да се появи и на двете синхронно направени снимки. Тъмното петно ​​обаче се вижда само на изображението от дясната камера. За експертите това ясно говори срещу реален летящ обект. По-вероятно е обективът да е бил кратко замърсяване или да е дефект в изображението. Такива ефекти могат да бъдат причинени от смущения в изображението, космическо лъчение или други технически влияния.

Германската мисия на Марс търси UAP явления

Независимо от това, космическите учени и изследователите на UAP наистина възнамеряват систематично да търсят все още необясними атмосферни явления на Марс. Като част от планираната германска мисия до Марс Valles Marineris Explorer (VaMEx) на Германския аерокосмически център (DLR), рояк роботи ще изследват обширния марсиански каньон Valles Marineris. Под ръководството на проф. Хакан Каял, изследователи от университета "Юлиус-Максимилиан" във Вюрцбург разработват, наред с други неща, комуникационна мрежа и специална камера, която ще сканира и марсианското небе за аномални явления.