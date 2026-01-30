Съпредседателят на германската антиимиграционната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) Тино Крупала призовава германския канцлер Фридрих Мерц да се обади руския президент Владимир Путин, за да преговарят за мир. Крупала също така поиска "да се следват политики, които наистина служат на интересите на нашите граждани".

"Ако имате капацитета и волята, демонстрирайте лидерство като ръководител на германското правителство – вдигнете телефона и преговаряйте с Москва за мир и стабилност в цяла Европа", заяви Крупала директно на Мерц в Бундестага, пише Труд.

Ако продължавате да се криете зад декоративни растения, може би е по-добре да останете в Берлин

и най-накрая да провеждате политики, които наистина служат на интересите на нашите граждани", продължи той със забележките си съм канцлера на Германия.

По-рано няколко членове на Социалдемократическата партия на Германия (СПД), част от управляващата коалиция, призоваха европейските лидери да се ангажират дипломатически с Русия като средство за разрешаване на продължаващия конфликт в Украйна, припомня агенция ТАСС.