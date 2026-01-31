IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бюджетна парализа в САЩ, надеждите са да продължи кратко

Федералното правителство спря частично работа

31.01.2026 | 10:59 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

САЩ вече са в състояние на бюджетна парализа. Надеждите обаче са този път тя да продължи кратко след рекорда, поставен миналата година, предадоха Франс прес и Ройтерс.

В резултат на бюджетната парализа федералното правителство спря частично работа точно в полунощ източноамериканско време (7 ч. българско време днес).

Това положение се дължи на отказа на демократическото малцинство да подкрепи бюджета за вътрешната сигурност, ако не бъдат взети мерки за ограничаване на правомощията на имиграционните власти, след като техни служители убиха двама души в Минеаполис този месец. 

Три месеца след края на най-дългата бюджетна парализа в историята на САЩ, продължила 43 дни, надеждите са този път това състояние да бъде краткотрайно, като след два дни предстои ключово гласуване в Камарата на представителите. Вчера Сенатът одобри съответен пакет закони, резултат от компрос между президента републиканец Доналд Тръмп и демократическата опозиция. Очаква се долната камара на Конгреса да даде в понеделник зелена светлина на законодателството, което след това да бъде подписано бързо от Тръмп.
(БТА)

бюджетна парализа САЩ
