Публикуваха още 3 млн. страници по делото "Епстийн", името на Тръмп се среща стотици пъти

Министерството на правосъдието на САЩ публикува нови над три милиона страници документи, както и снимки и видеоматериали, свързани с делото срещу Джефри Епстийн. Според функцията за търсене на уебсайта на Министерството на правосъдието, името на Доналд Тръмп се споменава стотици пъти в новите досиета. Все още не е ясно за какво се отнасят тези споменавания, но той последователно отрича да е извършил неправомерни действия във връзка с Епстийн.

Минути след като файловете бяха публикувани Тръмп говори на живо по време на подписването на изпълнителни заповеди в Овалния кабинет. Той обаче не коментира нищо, свързано с Епстийн.

Тръмп многократно е отричал да е направил нещо лошо.

Сред файловете има много силно редактирани документи и размяна на имейли. Сред тях са психологически доклади за Джефри Епщайн, докато е бил в затвора, и подробности за лаптоп, доставен на Гислейн Максуел.

Има и документи, в които цели страници са редактирани.

Заместник-главният прокурор Тод Бланш отрече твърденията, че федералните прокурори са редактирали информация в досиетата на Епстийн, която може да е свързана с президента Доналд Тръмп.

"Мога да ви уверя, че спазихме закона, спазихме закона и не защитихме президента Тръмп", каза Бланш. "Мисля... Има глад или жажда за информация, която няма да бъде задоволена от прегледа на тези документи."

В един имейл на Епстийн е напомнено за планирана вечеря с Бил Гейтс, милиардерът и филантроп от Microsoft, и е помолен да уточни датата. В отговор, изпратен през ноември 2010 г., Епстийн пише: "6-ти сега... момичетата трябва да са от 5-ти до 7-ми, врати от 7-". Не е ясно за кого говори Епстийн или дали е очаквал Гейтс да присъства на тези дати.

Гейтс, който е казал, че е имал няколко вечери с Епстийн с надеждата да осигури дарения за глобални здравни проекти, по-късно е заявил, че срещите им са били "грешка".

Няма доказателства, че е знаел или е участвал в малтретирането на непълнолетни от страна на Епстийн.

В новите страници могат да бъдат видени и снимки на килията на Епстийн, след като той се самоуби в нея.

Досегашните разкрития хвърлиха светлина върху връзките на Епстийн с водещи бизнесмени, знаменитости, академични среди и политици, включително Доналд Тръмп и бившия президент Бил Клинтън. Най-съществените документи, публикувани до момента, са два имейла на ФБР от юли 2019 г., в които се споменават десет предполагаеми "съучастници" на Епстийн, чиито имена обаче са заличени.

Единственият човек, осъден във връзка с престъпленията на Епстийн, остава Гислейн Максуел, която изтърпява 20-годишна присъда за набиране на непълнолетни момичета за него. Смъртта на Епстийн бе обявена за самоубийство.

Според изданието Axios сред все още непубликуваните материали са проект на федерален обвинителен акт с 60 пункта, който по необясними причини е бил блокиран, както и меморандум от 82 страници от 2007 г.

И Тръмп, и Клинтън, които фигурират в публикуваните досега документи, не са обвинени от властите в каквито и да било престъпления. Въпреки това комисия на Камарата на представителите, доминирана от републиканците, гласува започване на процедура за неуважение към Конгреса срещу Бил и Хилари Клинтън заради отказа им да дадат показания по разследването.

Президентът Тръмп, който в миналото е поддържал близки отношения с Епстийн, в продължение на месеци се опитваше да блокира публикуването на документите. Вътрешен бунт в Републиканската партия обаче го принуди да подкрепи закон, задължаващ разсекретяването им. Законът за прозрачност по делото „Епстийн“ предвижда всички документи, притежавани от Министерството на правосъдието, да бъдат публикувани до 19 декември.