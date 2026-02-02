Видният колумбийски наркобос Гонсалито се удави

Видният колумбийски наркобос Хосе Гонсало Санчес, с прякор Гонсалито, се е удавил след потъването на собствения му плавателен съд. Гонсалито е вторият човек в йерархията на „Клан дел Голфо“, най-големия колумбийски наркокартел.

Кланът е основният износител на кокаин от Колумбия и беше обявен от САЩ за терористична организация.

Колумбийските власти издирваха Хосе Гонсало Санчес за множество престъпления, сред които убийства, принудително разселване на хора, трафик на оръжие, незаконен добив на полезни изкопаеми и изнудване.

"Клан дел Голфо" разполага с между 6000 и 7000 бойци и в момента преговаря с правителството за разоръжаването на картела.

През 2022 г. бе арестуван и екстрадиран в САЩ лидерът на престъпната организация Дайро Антонио Усуга - Отониел, смятан за Пабло Ескобар на този век. Той изтърпява присъда от 45 години затвор.