Путин: За руско-китайските отношения всяко време на годината е пролет

За руско-китайските отношения всяко време на годината е пролет, заяви руският президент Владимир Путин по време на видеосреща с китайския президент Си Дзинпин, предава ТАСС.

„За руско-китайските отношения може спокойно да се каже, че всяко време на годината е пролет“, каза руският лидер. Путин отбеляза също, че видеоконференцията с китайския му колега се е провела „в началото на новата година, когато правим равносметка на изминалия период и очертаваме планове за бъдещето“, „на такъв символичен ден според китайския календар – Настъпването на пролетта, Ли Чун, след който сланите отминават, започва обновлението и започва нов цикъл в природата“.

Путин добави още, че Москва скоро ще празнува Китайската Нова година.

„Годините на междукултурен и хуманитарен обмен между Русия и Китай дадоха плодове: Москва скоро ще отбележи Китайската Нова година, както се е превърнало в традиция. А Пекин ще отбележи руската Масленица тази година”, обяви Путин. „След няколко дни Москва и други руски градове отново ще отпразнуват Китайската Нова година с размах. Това се превърна в хубава традиция и за нас“, отбеляза руският лидер. „А жителите и посетителите на Пекин ще се запознаят с руските традиции за сбогуване със зимата на фестивала Масленица в Москва.“

Путин добави, че Русия е доволна от темпото на хуманитарния обмен и счита Годините на културата за успешно приключили:

„Над 400-те вълнуващи събития, проведени в рамките на Годините, предизвикаха истински интерес сред гражданите на двете страни. Със сигурност няма да спрем дотук.“