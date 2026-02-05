IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 123

В Гърция разбиха група, принуждавала румънци да просят

Операцията е осъществена с подкрепата на Службата за вътрешна сигурност на САЩ

05.02.2026 | 18:07 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Гръцката полиция е разбила престъпна организация, която се е занимавала с експлоатация на мъже от Румъния, предаде телевизия Скай.

По данни на властите участниците в групата набелязвали румънски граждани, търсещи работа, като им обещавали заетост в строителството и осигурено настаняване.

След пристигането им в Гърция обаче жертвите били поставяни в условия на трудова и финансова експлоатация. Членовете на групата им отнемали личните документи и ги принуждавали да просят с часове на оживени места в градовете.

При проведената полицейска операция са задържани седем души, сред които трима, за които се смята, че са имали водеща роля в престъпната схема.

В сътрудничество с неправителствени организации е предоставена защита и подкрепа на 12 румънски граждани, а в сътрудничество с румънските власти се издирват и други евентуални жертви на престъпната група.

Операцията е осъществена с подкрепата на Службата за вътрешна сигурност на САЩ.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гърция престъпна група просия румънци
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem