Саудитска Арабия вдига забраната за алкохол за богати чужденци

Саудитска Арабия тихомълком започна да разрешава на богати чуждестранни граждани да купуват алкохол, което е огромна промяна след 73-годишна забрана. Коментаторите очакват, че облекчението в крайна сметка ще обхване и туристите, както съобщава Самир Хашми от Рияд.

В продължение на десетилетия Дипломатическият квартал на Рияд се откроява от останалата част на столицата – богат анклав от посолства и луксозни резиденции, със сенчести алеи, зеленина и кафенета, които привличат както млади саудитци, така и емигранти.

Сега, скрит в дискретен, немаркиран бежов комплекс в ексклузивния квартал, малък магазин се е превърнал в дискретен тестов полигон за една от най-чувствителните промени в политиката на Саудитска Арабия – контролираната продажба на алкохол на богати чужденци, които не са мюсюлмани.

Саудитска Арабия, дом на двете най-свещени места на исляма, забрани продажбата на алкохол през 1952 г., припомня ВВС. Но като част от по-широки усилия за промяна на имиджа си, кралството въведе мащабни социални и икономически реформи през последните години, представяйки се като по-умерено и благоприятно за инвестиции общество.

Под ръководството на престолонаследника Мохамед бин Салман, фактическият владетел на Саудитска Арабия, кралството отвори отново кината, беше домакин на големи музикални фестивали, отмени забраната за шофиране от жени и ограничи правомощията на някога страховитата религиозна полиция.

Но тихото разширяване на продажбите на легален алкохол е може би най-смелият експеримент досега.

Магазинът за алкохол отвори врати за първи път в Рияд през януари 2024 г., но първоначално входът беше ограничен само за немюсюлмански дипломати. Съгласно новите правила, въведени без предупреждение в края на 2025 г., богати чуждестранни жители, които не са мюсюлмани, вече също могат да посещават там, за да купуват бира, вино и спиртни напитки.

За да отговаря на условията, емигрантът трябва или да притежава разрешение за пребиваване Premium, което струва 100 000 саудитски риала (27 000 долара; 19 300 британски лири) годишно; или да покаже, че печели поне 50 000 риала на месец.

Схемата за първокласно пребиваване има различни критерии за допустимост и обикновено е отворена за висши чуждестранни ръководители, инвеститори и професионалисти със специализирани умения.

Както притежателите на разрешителни, така и тези без такива, ще трябва да покажат картата си за пребиваване на охранителите на вратата. В нея се посочват подробно тяхната религия и статут на пребиваване.