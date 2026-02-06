Двама убити при нов удар на САЩ по наркотрафиканти в Тихия океан

Американските военни заявиха, че са убили двама предполагаеми наркотрафиканти при удар по лодка в източната част на Тихия океан. По този начин броят на загиналите в кампанията на Вашингтон достигна най-малко 128 души от началото ѝ през септември, предаде АФП.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е преминавал по известни маршрути за наркотрафик в източната част на Тихия океан и е участвал в операции по наркотрафик“, съобщи Южното командване на САЩ в публикация в X, като добави, че „няма пострадали военнослужещи на САЩ“ по време на операцията.

Администрацията на президента Доналд Тръмп започна да взема на прицел предполагаеми лодки за контрабанда в началото на септември, като настоява, че на практика води война срещу предполагаеми „наркотерористи“, действащи от Венецуела.

Администрацията обаче не е предоставила окончателни доказателства, че плавателните съдове са замесени в наркотрафик, което предизвика разгорещен дебат относно законността на операциите, които се разшириха от Карибите към Тихия океан.

В края на миналия месец американските военни извършиха още един удар в източната част на Тихия океан, при който бяха убити двама предполагаеми наркотрафиканти.

Миналата седмица роднини на двама мъже от Тринидад, убити миналата година при удар по лодка, която според военните е превозвала наркотици, подадоха иск за неправомерна смърт срещу правителството на САЩ.

Това е първият подобен случай, заведен срещу администрацията на Тръмп във връзка с ракетните удари в Карибите и източната част на Тихия океан. | БГНЕС