Епстийн обвинил Гейтс, че е скъперник, оставил руска любовница без пари

Приживе Джефри Епстийн обвинил Бил Гейтс в скъперничество, а като доказателство е случката, че основателят на Microsoft е оставил бившата си руска любовница “без пари“ и да спи на дивана на приятел.

Обвинението беше разкрито в имейл от 2017 г., който Епстийн е написал до съветника на Гейтс Борис Николич и изглежда се отнасяше до руската състезателка по бридж Мила Антонова.

"Тя каза, че има малко пари, не може да си позволи климатик, живее на дивана на приятел. Наистина има нужда от пари“, твърди Епстийн.

Опозореният финансист-педофил добавя, че все пак е изпратил "малко пари" на момичето.

В имейла се казва още, че Антонова е излизала с Гейтс около 2010 г., но в същото време е водила кореспонденция с Епстийн.

"Твоят приятел Бил е луд. Бившата му приятелка не може да си позволи климатик, не може да си позволи да пътува до бридж“, каза Епстийн на Николич.

Педофилът отбеляза, че Антонова е казала, че Шарън Озбърн "е уреждала“ нещата за нея и че неназован адвокат "ѝ е помагал с документите“.

"Тя е добре, но е без пари. Тази история би свалила Тръмп от първите страници", пише в мейла от 2017 г. Епстийн.

Финансистът-педофил завършва имейла до Николич, който преди това е бил главен съветник по наука и технологии на Гейтс, като отново критикува технологичния магнат.

"Най-богатият човек в света е такъв скъперник, че бившата му любовница живее на дивана на приятел. УАУ".

Твърди се, че Николич е запознал Антонова с Епстийн през 2013 г., като педофилът ѝ е платил да вземе курс по софтуерно кодиране. През 2017 г. Епстийн е изпратил имейл на Гейтс с искане да му върне парите.

През 2023 г. говорител на Гейтс призна, че Епщайн, който е бил известен с това, че е поддържал приятелства с ултрабогатите, за да ги експлоатира, се е „опитал безуспешно да използва минала връзка“, за да заплаши бизнес магната и да го накара да изпълни неговите поръчки.

По време на кратката си връзка с Антонова, която е с близо 30 години по-млада от него, бащата на три деца Гейтс все още е бил женен за бившата си съпруга Мелинда.

Предполага се, че филантропът е имал и с известната кремълска шпионка Анна Чапман.

Регистрираният сексуален престъпник Епстийн е искал Гейтс да бъде "водещ донор“ в многомилиарден глобален благотворителен фонд, който е планирал да създаде, за да прикрие мръсния си личен живот и да увеличи влиянието си.

Двамата са провели повече от половин дузина срещи, а Гейтс веднъж е летял с частния самолет на Епстийн, известен като "Lolita Express".

Вчера в интервю Гейтс се разкая за времето, прекарано с Епстийн, но категорично заяви, че в сексуланите му оргии не е участвал. Говорителката на Гейтс настоява, че всички срещи са били "единствено с филантропска цел“.

В крайна сметка той отказа да се присъедини към благотворителния фонд на осъдения педофил и проектът не се осъществи.

Тогава 53-годишният Гейтс се срещна за първи път с Антонова в донякъде необичайната обстановка на турнира по бридж на Северноамериканското първенство във Вашингтон през лятото на 2009 г.

Антонова, която сега се смята, че е на 42 години, също е била запален играч на бридж.

Daily Mail се свърза с Гейтс за допълнителен коментар.

Разкритията продължават една брутална седмица за Гейтс, който е изправен пред нови зловещи обвинения относно връзки с Епстийн след петъчното изявление на Министерството на правосъдието.

Твърдението на Епстийн, че Гейтс е спал с руски момичета и е получил полово предавана болест, поискал е антибиотици, които да бъдат предписани на тогавашната му съпруга Мелинда, стана шокиращо.

Финансистът педофил направи изумителните твърдения за милиардера от Microsoft в имейли, които е написал и изпратил до себе си на 18 юли 2013 г.

Съобщенията изглеждат като чернови на писмо, написано от името на Николич, относно оставката му от благотворителната фондация на милиардера от Microsoft.

Изглежда написан от гледна точка на Николич, имейлът предлага оставката му, след което прави шокиращо споменаване за "секс с руски момичета и незаконни срещи с омъжени жени“.

"През последните няколко седмици бях замесен в тежък брачен спор между Мелинда и Бил“, се казва в имейла от 18 юли 2013 г.

"От това да помага на Бил да се сдобие с наркотици, за да се справи с последствията от секса с руски момичета, до улесняване на незаконните му срещи с омъжени жени, до това да бъде помолен да предостави лекарства за бридж турнири", се казва още в съобщението.

Дългото съобщение е насочено към Гейтс за предполагаемия край на приятелството му с Николич и гласи: "За да добавя обида към нараняването, вие ме умолявате да изтрия имейлите относно вашата полово предавана болест, молбата ви да ви предоставя антибиотици, които можете тайно да дадете на Мелинда".

"Тези твърдения са абсолютно абсурдни и напълно неверни", каза говорител на Гейтс.