Активисти на Greenpeace вандализираха олимпийските кръгове в Милано ВИДЕО

Активисти на Greenpeace организираха протест пред главната катедрала на Милано в четвъртък, в деня, в който олимпийският огън пристигна в града, съорганизатор на Зимните игри.

Инсталация изобразяваше олимпийските кръгове, от които капе черен петрол - визуално осъждане на компаниите, които организацията обвинява, че допринасят за глобалното затопляне и заплашват зимните спортове, зависими от студените условия.

"Изгонете замърсителите от Игрите", гласеше един от банерите пред миланската катедрала в сърцето на града.

Greenpeace, която е завела дело за изменението на климата срещу Eni, призова организаторите на "Милано - Кортина 2026" да прекратят връзките си с италианския енергиен гигант. Организацията твърди, че операциите на Eni с изкопаеми горива подкопават усилията за защита на спортовете, базирани на сняг, с покачването на температурите.

Зимните олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари. Държавната компания Eni е един от водещите местни спонсори на Игрите.

В изявление Eni заяви, че "споделя важността на справянето с изменението на климата" и ще продължи да инвестира в енергийния преход като част от плана си за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г.

Олимпийският огън, който започна пътуването си през Италия през декември, след като беше запален в Рим, достигна северно Милано в четвъртък сутринта.

Италианските олимпийски шампиони по ски Алберто Томба и Дебора Компаньони ще имат честта да запалят котлите за Игрите днес, съобщи Gazzetta dello Sport в сряда.

Откриването на Олимпиайските игри започва днес от 20 часа.