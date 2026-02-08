IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп: Необходимо е да се промени избирателната система на САЩ

Американските избори бяха манипулирани

08.02.2026 | 20:15 ч. 24
Снимка: Reuters

Тръмп смята, че е необходимо да се промени избирателната система на САЩ, в противен случай страната ще престане да съществува.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че е необходимо да се поправи избирателната система на страната, в противен случай това ще бъде краят на самата Америка.

„Американските избори бяха манипулирани, откраднати и се превърнаха в посмешище по целия свят. Или ще ги поправим, или вече няма да имаме държава“, написа Тръмп в TruthSocial.

Белият дом призова своите съпартийци да одобрят Закона за защита на правата на глас на американските избиратели. Тази инициатива ще изисква от щатите да проверяват гражданството на жителите при регистрацията на избирателите, а също така ще изисква от тях да представят валиден документ за самоличност със снимка преди гласуване.

Тръмп САЩ избори
