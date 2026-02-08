Тръмп: Необходимо е да се промени избирателната система на САЩ

Тръмп смята, че е необходимо да се промени избирателната система на САЩ, в противен случай страната ще престане да съществува.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че е необходимо да се поправи избирателната система на страната, в противен случай това ще бъде краят на самата Америка.

„Американските избори бяха манипулирани, откраднати и се превърнаха в посмешище по целия свят. Или ще ги поправим, или вече няма да имаме държава“, написа Тръмп в TruthSocial.

Белият дом призова своите съпартийци да одобрят Закона за защита на правата на глас на американските избиратели. Тази инициатива ще изисква от щатите да проверяват гражданството на жителите при регистрацията на избирателите, а също така ще изисква от тях да представят валиден документ за самоличност със снимка преди гласуване.