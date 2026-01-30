Деменцията се обажда: Тръмп не си спомни от коя държава е Мелания ВИДЕО

Световната премиера на филма "Мелания" събра президента Доналд Тръмп и първата дама на червения килим, но изглежда, че Тръмп не можа да си спомни откъде всъщност произхожда съпругата му.

Документалната лента, в която Amazon е инвестирал 40 милиона долара, проследява Мелания Тръмп през 2025 г. в подготовката ѝ за още четири години в Белия дом, предлагайки на публиката внимателно подбран поглед към живота на първото семейство.

На премиерата, състояла се в четвъртък вечерта в новопреименувания център "Тръмп Кенеди", липсваше по-широка семейна подкрепа. На събитието не присъстваха синът на Мелания, Барън, както и другите деца на Доналд Тръмп: Доналд-младши, Ерик и Иванка.

Trump: She comes from a faraway country, a wonderful country, clean, beautiful, safe. Doesn't have problems like others have. But she comes from a very safe country, very good country. It's different, and she speaks a lot of languages pic.twitter.com/I76CVeShTR — Acyn (@Acyn) January 30, 2026

Ситуацията на червения килим стана неловка, когато журналисти попитаха президента Тръмп как се чувства относно филма на съпругата си, за който се твърди, че е получила 28 милиона долара. Той заяви, че е "горд" с Мелания заради произхода ѝ, но след това не успя да назове държавата, от която тя идва.

В отговор на въпросите Тръмп говори обширно за родината на жена си, но изпитваше затруднения да си спомни къде точно е родена жената, за която е женен от 20 години.

"Тя идва от една далечна, прекрасна страна. Чиста е, красива и сигурна. Няма проблеми като тези, които другите имат. Идва от много сигурна, много добра страна", каза президентът.

Въпреки че не можа да посочи родината ѝ, Тръмп похвали нейната интелигентност.

"Тя е различна, говори много езици, много е умна и разбира какво се случва. И ми влияе добре", добави той.

Мнозина, които следяха премиерата, забелязаха гафа на президента.

В социалните мрежи се появиха коментари като: "Той няма представа от коя страна е жена му" и "Забравил е откъде е жена му... нали?"