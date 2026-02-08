Правилата на световната политика, с които сме свикнали, вече не важат. Това каза в ефира на "Операция История" проф. Александър Сивилов - историк и преподавател в СУ "Св. Климент Охридски".

По думите му големият въпрос е какво следва, след като изтече мандатът на американския президент Доналд Тръмп.

"Струва ми се, че трусовете, които създава управлението на Доналд Тръмп, са прекалено мощни, за да може да се върнем към света от преди тях", посочи историкът пред Bulgaria ON AIR.

"Другото, което е много интересно, и една от причините Тръмп да действа по този начин, е, че имаме държави, които оспорват американското господство. Ние в момента излизаме от епохата на американското господство, която започна с разпада на Съветския съюз и може би до 2014 година я виждахме по този начин. Окупацията на Крим беше толкова различна, защото тя не бе осъществена от САЩ. Ако САЩ бяха окупирали Крим, никой нямаше да се учуди", коментира преподавателят. "Струва ми се, че живеем в един много граничен етап. И сега ще наблюдаваме по-скоро финалния елемент от развитието на империите и началото на техния разпад. Колко бързо ще стане това нещо, е трудно да се каже. Но ми се струва, че ни предстои новото Средновековие, новите тъмни векове", каза още проф. Сивилов.