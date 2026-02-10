IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

Чарлз III с първи думи за аферата "Епстийн": Пълно съдействие на полицията

Последни документи по случая показват, че Андрю е предоставял поверителна информация

10.02.2026 | 09:37 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Крал Чарлз III направи първия си публичен коментар по скандала „Епстийн", като заяви, че Бъкингамският дворец е готов да окаже съдействие на полицията във връзка с разглежданите обвинения срещу Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

„Кралят ясно е изразил – както с думи, така и с безпрецедентни действия – дълбоката си загриженост относно обвиненията, които продължават да излизат наяве по отношение на поведението на г-н Маунтбатън-Уиндзор", посочи говорител на двореца, цитиран от Би Би Си.

„Макар конкретните твърдения да са отговорност на самия г-н Маунтбатън-Уиндзор, при евентуално запитване от страна на полицията на Темза Вали ние сме готови да окажем пълно съдействие, каквото се очаква", допълни той.

Изявлението идва след като полицията на Темза Вали потвърди, че преценява дали има основания за разследване по сигнал, подаден от антимонархическата организация „Репъблик". В него Маунтбатън-Уиндзор е обвинен в предполагаемо неправомерно поведение на публична длъжност и нарушение на Закона за служебната тайна.

Имейли, разсекретени от Министерството на правосъдието на САЩ, сочат, че бившият принц Андрю е споделял поверителна информация с Джефри Епстийн в периода 2010–2011 г., когато е заемал поста специален търговски представител на Великобритания, пише "24 часа".

Последните документи по случая „Епстийн" показват, че Андрю е предавал на Епстийн официални доклади от свои посещения в Сингапур, Хонконг и Виетнам. Сред изтеклата информация има и описани като „поверителни" данни за инвестиционни възможности в Афганистан.

В изявление на Бъкингамския дворец се посочва още, че кралят и кралицата „са мислено и съпричастно с жертвите на всякакви форми на насилие и злоупотреба".

По-рано и говорител на принца и принцесата на Уелс заяви, че те са „дълбоко обезпокоени" от последните разкрития, свързани с Джефри Епстийн.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

чарлз андрю епстийн полиция
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem