79-годишен е обвинен във Франция за изнасилване на 89 непълнолетни

Френското правосъдие обяви официално, че издирва свидетели след обвинението на мъж за изнасилвания и сексуална агресия над 89 непълнолетни лица, предаде Франс прес.

Мъжът е на 79 години и е бил задържан през 2024 г.

Той е заподозрян, че е извършил изнасилванията и агресията над непълнолетните в периода 1967 г. – 2022 г.

Случаят се разглежда от прокуратурата в Гренобъл. Предполагаемите престъпления обаче са били извършени в Германия, Швейцария, Мароко, Нигерия, Алжир, Филипините, Индия, Колумбия и Нова Каледония, където мъжът е работил като преподавател, заяви прокурорът Етиен Манто.

По време на разследването мъжът е признал, че е убил и майка си, и леля си.

