IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

79-годишен е обвинен във Франция за изнасилване на 89 непълнолетни

По време на разследването той е признал, че е убил майка си и леля си

10.02.2026 | 15:26 ч. 16
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Френското правосъдие обяви официално, че издирва свидетели след обвинението на мъж за изнасилвания и сексуална агресия над 89 непълнолетни лица, предаде Франс прес.

Мъжът е на 79 години и е бил задържан през 2024 г. 

Той е заподозрян, че е извършил изнасилванията и агресията над непълнолетните в периода 1967 г. – 2022 г. 

Случаят се разглежда от прокуратурата в Гренобъл. Предполагаемите престъпления обаче са били извършени в Германия, Швейцария, Мароко, Нигерия, Алжир, Филипините, Индия, Колумбия и Нова Каледония, където мъжът е работил като преподавател, заяви прокурорът Етиен Манто.

По време на разследването мъжът е признал, че е убил и майка си, и леля си.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Франция изнасилване сексуална агресия обвинение
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem