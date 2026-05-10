Велислава Петрова – Чамова и "френското предложение": дипломатът зад рамката за Северна Македония

При назначаването на новия министър на външните работи на България Велислава Петрова - Чамова остана встрани един съществен факт от нейната политическа биография. Тя има ключова роля при утвърждаването на преговорната рамка, предложена от френското председателство на Съвета на ЕС през юни 2022 г., която отвори пътя на Скопие към членство в ЕС, предаде репортер на БГНЕС.

Като заместник-министър на външните работи в кабинета на Кирил Петков Велислава Петрова - Чамова участва във всички подготвителни преговори, уточнения и изготвянето на окончателен вариант на т.нар. "френско предложение", което премести двустранните спорове на европейско ниво. По онова време самият Петков публично призна, че не е чел документа и изцяло се доверява на експертите в българското външно министерство.

Съгласно постигнатото споразумение, което бе ратифицирано и от двата парламента, РСМ се ангажира да включи българите в основния си закон наравно с другите народи. Скопие трябва да изпълнява Договора за добросъседство от 2017 г., който е част от процеса на наблюдение от страна на ЕС. България признава съществуването на съвременен македонски език така, както е формулиран в конституцията на РСМ. В същото време властите в Скопие са длъжни да сложат край на езика на омразата, както и да бъдат разсекретени досиетата на зловещите служби от времето на югославския диктатор Йосип Броз Тито.

Българският парламент гласува с голямо мнозинство - 170 гласа "за" решение, с което даде мандат на правителството да одобри преговорната рамка. В Северна Македония, след тридневни дебати, парламентът в Скопие прие заключенията по френското предложение с 68 гласа "за". В македонското Народно събрание има 120 депутати.

На 19 юли 2022 г. в Брюксел се проведе първата политическа междуправителствена конференция, която символично постави началото на преговорите. Въпреки това, преговорите по същество (отварянето на клъстери) са блокирани, защото Северна Македония все още не е изпълнила главното условие от предложението – промяната на Конституцията.

Поради отказа от страна на РСМ да изпълни условията за начало на преговорите за членство в ЕС страната бе отделена от Албания и така Тирана започна преговори и напредва по пътя на евроинтеграцията. Сегашният премиер на РСМ неотдавна заяви, че "е готов да чака и десетилетия" за започване на преговори.

През последните две години всички европейски лидери - председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, председателят на ЕС Антониу Коща, както и множество еврокомисари лично в Скопие са призовали РСМ да изпълни постигнатите договорености и да спазва международните споразумения.