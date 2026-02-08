Орбан: Украйна е наш враг

Украинците трябва да спрат постоянно да настояват в Брюксел Унгария да бъде откъсната от евтината руска енергия, каза в предизборна реч унгарският премиер Вктор Орбан, съобщава ДПА.

„Докато Украйна прави това, тя е наш враг“, добави той, според държавната информационна агенция MTI.

Орбан се смята за най-близкия съюзник на Владимир Путин в Европейския съюз, а страната му е силно зависима от руските доставки на газ и петрол. За разлика от другите страни от ЕС, Унгария не е положила сериозни усилия при управлението на Орбан да се освободи от зависимостта си от руската енергия.

Парламентарните избори в Унгария ще се проведат на 12 април. За първи път от 16-те си години на поста Орбан е изправен пред силен опонент.

Партията „Уважение и свобода“, известна още като „Партия на Тиса“, водена от консерватора Петер Мадяр, е значително пред партията на Орбан „Фидес“ в социологическите проучвания повече от година.