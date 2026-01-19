Никой няма да има нужда от Украйна в следвоенния период освен Русия и Беларус, заяви беларуският президент Александър Лукашенко на среща с губернатора на Кировска област Александър Соколов.

„Ще разрешим войната. Тази възможност е по-голяма от всякога, независимо колко се съпротивляват украинците днес“, каза той. „Украинците трябва да разберат, че не става въпрос за парче земя тук, парче територия там. Хората ще разберат къде трябва да живеят. Територията не решава. Украйна трябва да изхожда от това, а не да унищожава хиляди и хиляди хора всеки ден, и сред милионите, които са избягали. Това е, което трябва да видим на първо място“, обясни Лукашенко.

Той каза, че редовно напомня на Киев, че след края на Студената война никой от настоящите му партньори няма да окаже помощ на страната.

„Никой освен нас няма да им помогне в следвоенния период“, каза президентът. Той добави, че САЩ „ще обърнат гръб на Иран, Йемен или Тайван и ще забравят за Украйна“.

Русия и Беларус са едно и също нещо по отношение на отбраната, заяви беларуският президент Александър Лукашенко, предава ТАСС.

„Няма нужда да ни разделяте, защото вече е трудно да ни разделите. По отношение на отбраната ние и Русия сме едно цяло“, каза той. „Някой може да иска да се раздели. Ние сме готови да защитаваме интересите си и Господ винаги ще ни помага“, каза той.