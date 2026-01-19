IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

Лукашенко: Никой няма да помогне на Украйна в следвоенния период освен Русия и Беларус

Русия и Беларус са едно цяло по отношение на отбраната

19.01.2026 | 19:15 ч. 20
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Никой няма да има нужда от Украйна в следвоенния период освен Русия и Беларус, заяви беларуският президент Александър Лукашенко на среща с губернатора на Кировска област Александър Соколов.

„Ще разрешим войната. Тази възможност е по-голяма от всякога, независимо колко се съпротивляват украинците днес“, каза той. „Украинците трябва да разберат, че не става въпрос за парче земя тук, парче територия там. Хората ще разберат къде трябва да живеят. Територията не решава. Украйна трябва да изхожда от това, а не да унищожава хиляди и хиляди хора всеки ден, и сред милионите, които са избягали. Това е, което трябва да видим на първо място“, обясни Лукашенко.

Той каза, че редовно напомня на Киев, че след края на Студената война никой от настоящите му партньори няма да окаже помощ на страната.

„Никой освен нас няма да им помогне в следвоенния период“, каза президентът. Той добави, че САЩ „ще обърнат гръб на Иран, Йемен или Тайван и ще забравят за Украйна“.

Свързани статии

Русия и Беларус са едно и също нещо по отношение на отбраната, заяви беларуският президент Александър Лукашенко, предава ТАСС.

„Няма нужда да ни разделяте, защото вече е трудно да ни разделите. По отношение на отбраната ние и Русия сме едно цяло“, каза той. „Някой може да иска да се раздели. Ние сме готови да защитаваме интересите си и Господ винаги ще ни помага“, каза той.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лукашенко Беларус Русия Украйна война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem