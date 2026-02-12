След 88 години: Gallup спира да следи рейтингите на одобрение за американските президенти

Изследователската компания Gallup обяви, че ще спре да следи рейтингите на одобрение за американските президенти. Gallup публикува такива рейтинги от 88 години, отбелязва The New York Times.

Това решение е част от новата стратегия на компанията за "увеличаване на фокуса ни върху анкетите по належащи социални въпроси и обществена политика", каза говорителят на Gallup Джъстин Маккарти.

"Ние сме фокусирани върху предоставянето на анализи, които информират и водят до значими промени", каза той.

Gallup също така отбеляза, че сега изготвя много други рейтинги на одобрение за президенти. Поради това, компанията заяви, "тези проучвания вече не представляват област, в която Gallup може да направи най-значимия си принос".

Рейтингите на одобрение за президенти, публикувани месечно от Gallup, бяха широко използвани от медиите като надежден източник на информация за обществените настроения.

Gallup публикува последното си проучване на рейтингите на одобрение за президентите в САЩ през декември 2025 г., регистрирайки спад в рейтинга на одобрение за Доналд Тръмп до 36%.

През 2015 г. Gallup спря да публикува рейтинги за популярност на кандидатите за президент по време на предизборната кампания.