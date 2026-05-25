Тук не е за бедни: Пицата в София е 13 евро, колкото в Люксембург

Пица в центъра на София струва около 13 евро, което изравнява цените в столицата с тези в Люксембург. Това заяви предприемачът Георги Захариев, който предизвика дискусия за поскъпването в ресторантьорския сектор у нас.

В своята позиция Захариев посочва конкретен пример. Пица в центъра на София струва около 13 евро, което е сравнимо с цената в Люксембург. Разликата обаче се появява в доходите - средната нетна заплата в Люксембург е приблизително три пъти по-висока от тази в България.

Това, според него, създава дисбаланс между цена и покупателна способност, който се усеща все по-осезаемо от потребителите.

Eто какво гласи публикацията на Захариев:

Защо цените в заведенията и ресторантите са толкова високи, а качеството пада непрестанно?

Пица в центъра на София - 13 евро

Пица в центъра на Люксембург - 13 евро

Средна нетна заплата в Люкс е 3х по-висока от тази в София.

От собственик на ресторант чух обяснението "Тук не е за бедни" и "Всички вдигат цените, значи и ние трябва".

В дните на Евровизия: Нощувки в София скочиха от 100 евро до 3800 евро на вечер Свързани статии

Лично аз напълно бойкотирам продукти и услуги, които увеличиха рязко цените си без да повишат качеството или да имат рационален аргумент за промяната. Това е начина, по който като потребител мога да “накажа” в рамките на свободния пазар.

Въпреки това не виждам данни за намалено потребление, а точно обратното.

А вие какви наблюдения имате?

Към коментара си той публикува и статия от БНР, в която също се коментират високите цени у нас.

"Виновна е алчността на хората, много от бизнесите не са образовани как се прави бизнеса. Много от разходите ми с изключение на осигуровките и тока не са мръднали. Говоря за сладкарство, но захарта и другите основни продукти не са мръднали. Зеленчуците и плодовете си имат сезонни цени. За мен това, което се случва, е някаква лудост", коментира в материала сладкарка.

Под публикацията на Стефанов също има подона теза. Коментатор пише:

"Миналата година по това време имах сладкарница (сега я управляват роднини), капиталовложението в един къпкейк с цени на едро тогава и сега с цени на дребно (днес правих) е с разлика 20% (преди беше 15%). Съответно обаче, торта, която обичам и ям на едно и също място от години, тази година е с 60% по-скъпа... Мисълта ми е, че реалната надценка идва от крайния търговец."