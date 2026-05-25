Експерт: Има училища, които подготвят учениците за бъдещ свят, в който ИИ е факт

Образователната система е много комплексна, развиват се различни етапи, различни видове образователни институции. И всяко училище само по себе си е уникално, дори по учебен план - предметите, часовете. Всяко едно училище реализира този учебен план и програми по различен начин.

Това каза директор "Образование" в частна гимназия "СофтУни БУДИТЕЛ" Олга Нинова-Траянова по време на дискусията в проекта на Bulgaria ON AIR "Бъдещето: От образование до кариера".

"Има много добри примери за училища, които подготвят учениците за бъдещ свят, който е много непредвидим и в който изкуственият интелект вече е факт, трябва да се развиват умения. Като масово представяне трябва да гледаме данните и трябва да помислим хубаво тези данни на база на какви измервания се случват. Това е голям проблем. Тези дни минаха матурите и ние като общество трябва да дебатираме дали това е най-добрият начин да оценяваме образователната система и качеството на образованието", коментира тя.

Траянова подчерта, че развитието продължава във всякакви насоки.

"На първо място в нашата гимназия е технологичната и дигиталната компетентност. Дигиталните умения са ключови. Също така смятаме, че критическото мислене е много важно, също така и функционалната грамотност, и боравенето с много информация, защото достига до учениците и потребителите по много различни канали. Креативността и работата в екип също са много важни", поясни специалистът.

"Трябва да се направи така, че изкуственият интелект (AI) да е едно средство, което да им помогне те по-успешно да си реализират проекти, задания, домашни и изследвания, но да не е цел и да не замества истинския процес на мислене. За образователната система в България наблюдавам, че колегите са много отворени да се учат, със сигурност знаят, че AI е тук и няма къде да избягаме. Осъзнават, че много бързо трябва да се учат, но все още има страх, че може би това нещо ще им вземе работата. Но изкуственият интелект може само да подобри работата по много линии", коментира още Олга Нинова-Траянова.