Футболистът Рубен Диас и водещата Мая Джама скъсаха

Мая Джама и Рубен Диас са се разделили.

29-годишният португалски футболист на Манчестър Сити и 31-годишната водеща на Love Island бяха заедно около година и половина.

Но са решили да прекратят романтичната си връзка, пишат от "The Sun".

Звездите са скъсали преди около 3 седмици - точно преди Мая да замине в Шотландия, за да се снима в предаването "Traitors".

Но не се издават повече подробности за раздялата. Не се споделя какви точно са причините за нея.

Вижда се, че и двамата трият общите си снимки от социалната мрежа Instagram.

