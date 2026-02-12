Напрежение с Иран: САЩ прехвърлят изтребители F-35A във Великобритания

Според данни за проследяване на полетите, на 9 февруари американските военновъздушни сили са преразположили половин дузина изтребители F-35A от пето поколение на базата RAF Lakenheath в Обединеното кралство. Това е едно от последните развития в продължение на повече от месец, в продължение на 1 месец, в увеличаването на военното присъствие на САЩ в Европа и Близкия изток. Изтребителите са били разположени от 158-мо изтребително крило на Националната гвардия на Върмонт и са напуснали базата на Националната гвардия на Върмонт сутринта на 9 февруари, придружени от три самолета KC-135 Stratotanker, които са осигурявали поддръжка за презареждане с гориво. Шест други F-35 от същата ескадрила също са преразположени в Испания, след като за кратко са били временно базирани в нововъзстановени съоръжения в Пуерто Рико. Изтребителите F-35C на морската пехота на САЩ вече са разположени в Близкия изток на борда на ядрения суперносач USS Abraham Lincoln.

158-то изтребително крило е специализирано звено за потискане на противовъздушната отбрана, което е способност, която се очаква да бъде особено ценена в случай на конфликт с Иран, подобно на това с Венецуела, тъй като и двете страни нямат значителен брой съвременни изтребители и разчитат в голяма степен на наземна противовъздушна отбрана, за да противодействат на съвременната въздушна мощ. Разработен в годините след Студената война, когато наземната противовъздушна отбрана се смяташе за по-голямо предизвикателство за въздушното господство на Западния блок, отколкото вражеската бойна авиация, F-35 вече е силно специализиран в операции за потискане на противовъздушната отбрана, с уникалния си пасивен сензорен масив, комбиниран с водещи в света стелт възможности и мощен комплект за електронна война, което го прави подходящ за такива роли. Въпреки това, остават разлики между звената в начина, по който са екипирани и как се обучават, в зависимост от тяхната специализация, пише MWM.

Иранската наземна мрежа за противовъздушна отбрана е сред най-силните в Близкия изток,

въпреки че беше до голяма степен деактивирана от земята по време на предишни атаки на САЩ и Израел през юни 2025 г. поради ефективното използване на оперативни лица на земята за атакуване на ключови системи преди започване на въздушните удари. В резултат на това израелски източници съобщиха, че през цялата кампания не е била изстреляна нито една ракета земя-въздух. Ако Иран беше успял да се осигури по-ефективно вътрешно, неговата противовъздушна отбрана може да представлява значително по-голямо предизвикателство в случай на бъдещи военни действия. Междувременно изтребителите F-35 на американските военновъздушни сили са възпрепятствани от екстремни забавяния, привеждайки възможностите си до стандарта Block 4, без който нямат достъп до ракети въздух-земя, включително противорадиационната ракета AGM-88G, която е най-подходящото оръжие, предназначено за самолета за операции по потискане на противовъздушната отбрана.

Служители на израелските военновъздушни сили посочиха, че F-35, участвали в атаки срещу Иран през юни 2025 г., са служили предимно като платформи за събиране на разузнавателна информация, споделяйки данни с изтребители от четвърто поколение за повишаване на ситуационната осведоменост, докато F-15 и F-16, които могат да носят ракети въздух-земя, са отговорни за кинетичните атаки. Остава много възможно изтребители F-35A на ВВС на САЩ и F-35C на морската пехота да бъдат използвани по подобен начин за подкрепа на други самолети, като например EA-18G, които използват AGM-88, вместо директно да извършват кинетични атаки. Въпреки че Иран в момента не разполага със съвременен флот от изтребители, изтекли документи на руското правителство в края на 2025 г. показват, че Русия планира да достави 48 изтребителя Су-35, за да превъоръжи ВВС на страната, което представлява половината от всички 96 Су-35, построени някога за износ. Способността на руските изтребители с голям обсег да допълват наземните средства с подобрени сензори и по-голям нападателен потенциал може сериозно да усложни евентуалните планове за атака. С планираното влизане на въоръжение на Су-35 през 2026 г., САЩ запазват времеви прозорец, през който иранската противовъздушна отбрана ще остане по-уязвима.