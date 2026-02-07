Иран ще атакува базите на САЩ в Близкия изток, ако нападнат страната

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че Техеран ще атакува американските бази в региона на Близкия изток, ако САЩ нападнат страната му, предаде Франс прес.

"Няма как да се атакува територията на САЩ, но ако Вашингтон ни нападне, мишена ще станат техните бази в региона", каза ръководителят на иранската дипломация според откъси от интервю за катарския сателитен канал "Ал Джазира", поместени в официалния му профил в Телеграм.

Арагчи допълни, че все още няма дата за следващ кръг преговори с Вашингтон за ядрената програма на Техеран, ден след диалога между двете страни в Оман, но добави, че САЩ и Ислямската република имат общо очакване скоро да се състои нов тур на разговорите.

"Засега няма конкретна дата за (нови) преговори, но ние и Вашингтон смятаме, че те трябва да се състоят скоро", каза министърът, цитиран от БТА.

"Обогатяването на уран е наше неотменимо право и трябва да продължи. Готови сме да сключим споразумение, което да разсее опасенията, свързани с обогатяването", посочи той. Арагчи добави, че макар и обсъжданията в Оман да са били непреки, чрез посредник, "се удаде истинска възможност ние (Иран) с американската делегация в крайна сметка да си стиснем ръцете".