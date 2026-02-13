Борбата с дронове и заплахите за гражданската авиация

През последните години военните постигнаха бърз напредък в изграждането на арсенал от оръжия, ракети, лазери, заглушители и дори мощни микровълни, които могат да свалят дронове. Но напредъкът им е много по-малък в определянето на правилата и процедурите, необходими за безопасното използване на тези технологии в пренаселено гражданско въздушно пространство.

Това прекъсване на връзката причини внезапното и неочаквано затваряне на въздушното пространство над Ел Пасо във вторник вечерта. Има противоречиви версии за това какво е накарало Федералната авиационна администрация да затвори въздушното пространство, като администрацията на Тръмп заяви в сряда, че внезапното нахлуване на дронове от мексикански наркокартели е наложило военен отговор. Други казаха, че затварянето е предизвикано от използването на нова военна технология за борба с дронове и опасения относно рисковете, които тя може да представлява за други самолети в района, пише NYT.

Съединените щати са в надпревара за изграждане на оръжия против дронове от десетилетие, откакто бойците на „Ислямска държава“ започнаха да ги използват, за да атакуват американски войски. Изненадващи атаки, като тези, които Украйна предприе срещу руски летища миналата година, показаха, че дори американски бази, които са далеч от конфликтни зони, са изложени на риск.

Министерството на отбраната вече разполага с радарно насочвани системи, въоръжени с 50-киловатови лазери, които могат да изгарят дронове във въздуха, противодействащи дронове, изстрелвани с ракети, които могат да се мотаят и да се роят, за да ги свалят, и мощни микровълнови запушалки, които изпращат енергиен импулс, за да изпържат електрониката им.

Бързо нарастващият арсенал постави американските военни в затруднено положение,

защото знаят, че трябва да защитават вътрешните си бази, но повечето от разработените от тях оръжия против дронове са предназначени само за военни зони. Не е ясно как могат да се използват безопасно във вътрешно небе, препълнено с граждански самолети, каза Стейси Петиджон, експерт по дронове в Центъра за нова американска сигурност.

„Ако изстреляте лазер по дрон, той може да измине голямо разстояние и да удари друг самолет“, каза тя. Дори привидно безобидни защитни средства като радиозаглушители, предназначени да блокират GPS навигационните сигнали или да прекъснат комуникационните връзки между дрон и неговия контролер, могат да бъдат изключително опасни, ако пречат на управлението на търговски самолет, каза тя.

Летището в Ел Пасо се намира точно до военното летище Бигс във Форт Блис. Възможно е гражданските власти да са засекли заглушител или друга заплаха, породена от отбранителните сили на армията, и да са спрели всички полети, каза г-жа Петиджон.

Летището е било затворено за по-малко от осем часа, от около 23:30 ч. във вторник до 7:00 ч. в сряда, което е довело до отклоняване на полетите.