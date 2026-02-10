Украински оператори на дронове са проследили и са ударили скрити руски бронирани машини, унищожавайки бойна машина на пехотата, скрита в хангар, и повреждайки още един танк, според кадри, публикувани от батальона за безпилотна авиация на Пентагона на 225-ти отделен щурмов полк.

Видеото показва как суровото зимно време продължава да усложнява въздушното разузнаване по фронтовата линия. Личният състав на батальона заяви, че вятърът, валежите и лошата видимост нарушават стандартните модели на наблюдение, въпреки че операциите продължават с пълна скорост въпреки условията.

"Февруари на фронта означава вятър, валежи и ограничена видимост, което усложнява въздушното разузнаване. Времето нарушава стандартните процедури, но темпото на батальона не се забавя", пише поделението.

Военни служители добавиха, че е бил унищожен хангар за бронирани машини - тези малко останали активи, на които руснаците все още са разчитали - и е бил ударен отделно танк.

Следващата цел на украинските дронове бяха руските комуникациите. Ударите по антени и командни възли доведоха до незабавен ефект – координацията беше нарушена, вземането на решения се забави, а действията по позициите станаха хаотични, според украинските военни.

Ключовият фокус беше логистиката. Специализирани екипажи систематично работеха по тилови маршрути. Пикапи, превозващи боеприпаси и провизии до фронтовата линия, бяха унищожени.

"Снабдяването беше нарушено и оперативното темпо спадна", заключи поделението.

Последните доклади показват, че от началото на руската инвазия в Украйна руските сили са загубили 11 656 танка и 24 018 бронирани бойни машини.

По-рано украинските въоръжени сили потвърдиха прецизни удари по множество руски военни цели, включително склад за дронове в Ростовска област и команден пункт близо до град Суджа в Курска област на Русия.

Операцията унищожи приблизително 6000 дрона FPV, съхранявани в контейнери близо до Ростов на Дон.