Ще играе ли Израел ролята на спойлер (отново) в преговорите между САЩ и Иран?

Този петък в Оман ще се проведе последната глава от дългата и напрегната история на преговорите между САЩ и Иран. Иранският външен министър Абас Арагчи и специалният пратеник на президента Тръмп Стив Уиткоф ще се срещнат в опит да предотвратят война между САЩ и Иран.

Първоначално преговорите бяха планирани като многостранен форум в Истанбул, с участието на редица регионални арабски и мюсюлмански държави, освен САЩ и Иран - Турция, Катар, Оман и Саудитска Арабия, пише за Responsible Statecraft Елдар Мамедов е експерт по външна политика, базиран в Брюксел, и нерезидентен сътрудник в Института Куинси.

Иран настоя - и спечели - за преминаване към двустранен формат със САЩ в Оман, фокусиран изключително върху ядрената програма. Вашингтон първоначално отказа, само за да бъде убеден от Турция и съюзниците от Персийския залив, които се опасяват от регионалните последици от това, което може да донесе една война.

Фактът, че Вашингтон се съгласи да проведе преговори след отмяната им в Истанбул, говори за влиянието, което държави като Турция, Саудитска Арабия и Катар имат върху Вашингтон. САЩ може да отхвърлят иранските заплахи за регионално отмъщение в случай на атака, но техните собствени партньори са по-пряко застрашени от последствията - блокада на Ормузкия проток, ответни удари на тяхна територия, където се намират американски бази и персонал, и общите последици от разпадането на Иран в резултат на продължителна война. Съзнавайки тази динамика, Техеран умело използва страховете на съседите си, за да спечели още един шанс да избегне война, която не иска, в момент на засилен външен натиск и вътрешни сътресения.

И все пак, регионалните лостове са ограничени. Техеран може да убеди Тръмп да седне на масата за преговори, но не може да принуди Вашингтон и Техеран към сделка, която нито едната страна не иска или не може да приеме.

Самото настояване на Иран да контролира мястото, формата и дневния ред сигнализира за критична реалност: дори под огромен външен и вътрешен натиск, Техеран не е готов да капитулира, а да преговаря от позиция на съпротива.

Това подготвя почвата за фундаментален сблъсък. След като се похвали, че е събрал „армада“ в Персийския залив, Тръмп се самозаклещи: сега се нуждае от силна, бърза победа – военна или дипломатическа – или рискува да загуби репутацията си. Иран не предлага безусловната капитулация, която би могла да бъде представена като такава победа. Военните действия обаче биха били силно рисковани, непредсказуеми, продължителни и вероятно биха включвали жертви от страна на САЩ. С други думи, те няма да са нищо подобно на бляскава операция във Венецуела за отвличане на президента на тази страна Николас Мадуро.

Това обаче е криза, създадена от самия Тръмп. Администрацията продължава да настоява, че Иран не може да има ядрено оръжие – вицепрезидентът Джей Ди Ванс повтори темата в скорошно интервю. Но ако това наистина е истинска червена линия, тогава Вашингтон насилствено отваря вратата. Иранските власти постоянно сигнализират, че не се интересуват от разработване на оръжия. Арагчи и Уиткоф преговаряха на тази основа през първата половина на 2025 г., докато Израел не нападна Иран, а след това САЩ се присъединиха.

Забележително е, че дори след американско-израелската атака, Техеран все още иска да преговаря, а Арагчи е напълно упълномощен да представлява неговата позиция. Вярно е, че Иран продължава да настоява за правото на вътрешно обогатяване на уран, но дори иранските власти признават, че такова обогатяване не се извършва след американския удар по Фордоу и Натанз през юни 2025 г.

Ако целта на Вашингтон е да кодифицира тази крайна цел – „без обогатяване“ за разлика от „без въоръжаване“ – той трябва да предложи на Техеран незабавно и приложимо облекчаване на санкциите, включително премахване както на първичните, така и на вторичните санкции върху търговията и инвестициите. Подобно предложение би поставило лидерите в Техеран пред труден избор: да приеме икономическо облекчение във време на безпрецедентни вътрешни катаклизми в замяна на отказ от това, което сега е до голяма степен теоретично право на обогатяване.

Тъй като Техеран настоява, че не се стреми към ядрени оръжия, каква е целта на натрупания високообогатен уран (до 60%, което е близо до оръжейно качество) – под развалините във Фордоу – освен да увековечи осакатяващия режим на санкции? Ако Вашингтон направи такова предложение, има вероятност то поне да предизвика някакъв вътрешен дебат в иранската система между тези, които се стремят към нормализация и стабилизация, от една страна, и твърдолинейните максималисти, от друга. Може да се намери компромисно решение, като например регионален консорциум с участието на Саудитска Арабия за управление на гражданското ядрено гориво, предоставящ строги гаранции на Международната агенция за атомна енергия и САЩ.

Проблемът не е в липсата на техническо решение; той е в отхвърлянето на неговата политическа предпоставка.

Израел е загрижен и за балистичните ракети на Иран, защото това е последното реално средство за възпиране, което Иран има срещу пълното израелско господство в региона и собствената трансформация на Иран в нова Сирия - държава, толкова изпразнена, че може да бъде бомбардирана по желание. За Иран ракетите не са разменна монета; те са непреодолимите стълбове на националната му отбрана.

Означава ли това, че Техеран трябва да се съпротивлява на всяка цена на разговорите за ракетите с Вашингтон? Не. Разговорите не са същото като правенето на неприемливи отстъпки. Най-малкото, разговорите биха могли да предоставят платформа на Техеран да предаде своите стратегически перспективи и опасения директно на американците.

Тръмп очевидно иска да реши „иранския въпрос“ завинаги. Неговият неидеологически транзакционалистки подход всъщност би могъл да играе в полза на Техеран. Тръмп изглежда не приема аргумента, изтъкван както от републикански, така и от демократически „ястреби“, че преговорите с Техеран биха легитимирали режима, който току-що уби хиляди свои собствени граждани.

Въпреки това Тръмп не се интересува и от продължителни преговори. Но стратегическо пренасочване на Иран от враг към поне неутрална държава, което той би могъл да обяви за голяма победа, не е възможно, докато върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е на власт. Той вижда „съпротивата“ срещу „Великия Сатана“ като идеологически неподлежащ на договаряне стълб на Ислямската република, чието опазване е негов основен приоритет, дори в ущърб на националните интереси на Иран.

Безмисленото подиграване на Тръмп от Хаменей в социалните медии също не помага. Но дори и да оставим настрана идеологическата твърдост, основната причина, поради която Техеран се стреми да ограничи преговорите единствено до ядрения въпрос, е дълбоката липса на доверие във Вашингтон и, предвид собствения опит на Тръмп - оттегляне от Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД), бомбардировки на Иран по време на преговорите, мълчаливо съгласие с почти всяко израелско желание - е трудно да се обвиняват иранците за това.

Ако преговорите в Оман искат да предотвратят катастрофална регионална война, която да изложи американците на опасност и да разруши световната икономика, Тръмп трябва да спре да слуша израелското правителство и вместо това да се вслуша в съветите на катарци, оманци, саудитци, турци и египтяни, всички от които го призовават да се ангажира с истинска дипломация с Иран, а не да го използва просто като прелюдия към война.