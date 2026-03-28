Словашкият премиер заплаши да блокира новите санкции на ЕС срещу Русия заради ситуацията с петрола

Премиерът на Словакия Роберт Фицо във видеообръщение на своята страница във Facebook заплаши да блокира новите санкции на Европейския съюз срещу Русия заради ситуацията с тръбопровода „Дружба“, по който доставките на нефт бяха спрени от Украйна преди два месеца, съобщи ТАСС.

„Ако Европейската комисия възнамерява да дава предимство на Украйна пред Словакия, тя може да забрави за подкрепата ни за 20-ия пакет санкции срещу Русия или за готовността ни да съдействаме при реализирането на плановете за бързо присъединяване на Украйна към Европейския съюз“, заяви премиерът.

Зеленски покани Фицо в Украйна, за да обсъдят “всички съществуващи проблеми"

Фицо отрече да е бил притеснен от "психологическото състояние" на Тръмп

"Политико": Фицо описал Тръмп като опасен и полудял на срещата им Свързани статии

Киевските власти твърдят, че тръбопроводът „Дружба“ е повреден, но същевременно не допускат европейски експерти да го инспектират. „Регистрираме изявления на украинския президент, че той изобщо не е заинтересован да възстанови транзита на руски нефт. След спирането на транзита на руски газ това е втора открито враждебна и нанасяща икономически щети стъпка на Владимир Зеленски спрямо Словакия. Европейската комисия не направи нищо, за да принуди Зеленски да реши ситуацията с тръбопровода“, каза Фицо.

По думите му, ако доставките на нефт по „Дружба“ бяха продължили, в Словакия и в централноевропейския регион нямаше да възникне сложната ситуация с автомобилните горива, чиито цени растат на фона на кризата в Близкия изток.

„Европейската комисия очаква от нас да допуснем повишаване на цените на бензина и дизеловото гориво в Словакия над две евро за литър. Нямам никакво съмнение, че тя преследва и политически цели — това означава отслабване на действащата правителствена коалиция, която си позволява да има множество суверенни възгледи и да заема независима позиция по принципни въпроси. ЕК би била значително по-доволна, ако в страната имаше правителство, съставено от либералната опозиция. То би изпълнило всички желания на ЕК, а може би дори би въвлякло Словакия във война“, заяви премиерът. По неговите думи настоящият кабинет ще продължи да провежда суверенна политика и да защитава националните интереси на Словакия.