В САЩ започнаха протести срещу Тръмп в деня "Без крале“

В САЩ и извън страната започнаха мащабни протести срещу президента Доналд Тръмп. Милиони хора изразиха гнева си срещу това, което възприемат като авторитарен уклон и други форми на жестоко управление, потъпкващо закона.

Това е третият път за по-малко от година, в който американците излизат на улиците като част от гражданското движение „Без крале“ („No Kings“) – най-шумният и видим израз на опозицията срещу Тръмп, откакто той започна втория си мандат през януари 2025 г.

Сега те имат нов повод за гняв – войната срещу Иран, която Тръмп започна заедно с Израел, с постоянно променящи се цели и срокове за приключване, предаде АФП.

Антитръмповото настроение се разпространи извън границите на САЩ и днес се проведоха митинги в европейски градове, включително Амстердам, Мадрид и Рим.

Протестите в САЩ започнаха в няколко града, включително Атланта, където хиляди хора се събраха в парк, за да осъдят авторитаризма.Един мъж на митинга държеше плакат с надпис „Губим демокрацията си“.

В град Уест Блумфилд, Мичиган, близо до Детройт, хората се изправиха срещу температури под нулата, за да протестират.

А в столицата Вашингтон демонстранти – включително хора с транспаранти с надписи „Тръмп трябва да си тръгне веднага!“ и „Борете се срещу фашизма“ – преминаха по мост над река Потомак към Мемориала на Линкълн, място на исторически демонстрации за граждански права от минали години. |