Почина дипломатът Златин Тръпков. Тъжната новина съобщи във фейсбук профила си бившият посланик на България в Сърбия в периода между 2005 и 2012 г. Георги Димитров.

Ето какво написа той:

"Скъпи приятели,

След пет години битка с гадна болест, днес тихо ни напусна верния приятел и съмишленик, огромния човек Златин Тръпков.

Сега нямам сили да мина през всички прекрасни, но понякога трудни, моменти с него, датиращи от средата на осемдесетте години на миналия век, да опиша какво изпитвах към него и колко ще ми липсва. Застинали със Севда в мълчание пред паметта му и отпивайки от напитката в знак на обич и уважение, неизбежно се роди размисъл за силата на живота и на смъртта, за преходното и безконечното, за случайното и неотвратимото...

Защо като че ли второто надделява над първото? Защо трябва непрекъснато да ни се напомня максимата Memento mori като ни се отнемат с безпощадна методичност любими хора? Защо си отиват всички по един и същ начин, независимо как са живели – в добро или зло, в истина или лъжа, в достойнство или безчестие, във вярност или предателство, в любов или омраза...? Ето такива въпроси...

Умрелите подобни въпроси не могат да си зададат. Нито пък да отговорят на тях. Който го е направил приживе – направил. Златин беше намерил правилните отговори и затова стоим сега приведени пред него. Eдинствено стремежът да живеем в доброта, почтеност и любов може да изпълни със смисъл краткотрайното ни земно битие. Това е което прави в крайна сметка живота по-силен от смъртта! Не е невъзможно, ако този стремеж се пробужда не само в тъжни моменти, а изпълва делниците ни.

И не само е възможно, но и неизбежно „с малко помощ от приятелите". Почивай в мир, приятелю!".

Златин Вангелов Тръпков е дългогодишен български дипломат. Завършил „Международно право" в Киевския държавен университет. Специализирал е в престижни институции като Колежа на НАТО в Рим и Университета „Джорджтаун" във Вашингтон.

Работил е в Министерството на външните работи и в българските посолства в Япония и Полша. В периода 2002 – 2006 г. е секретар по външната политика в администрацията на президента Георги Първанов. Бил е и посланик на страната в Холандия за периода 2007 - 2012 г.